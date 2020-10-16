لكزس تطرح lexus RX بمحرك جبار يعمل بالبنزين والكهرباء.. صور

لكزس lexus RX450h+ وهي نسخة هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء للسيارة لتحل محل فئة لكزس lexus RX450h الحالية، والآن سجلت لكزس اسما آخر وهو لكزس lexus RX500h . لا يزال العملاق الياباني لكزس أحد أذرع شركة تويوتا ، يسجل أسماء تجارية لموديلات جديدة تحت طراز RX؛ فطرحت مؤخرا









لا يريد العملاق الياباني المنافسة في مجال السيارات الفارهه فقط، بل يريد السيطرة عليه، حيث تأتي لكزس lexus RX500h بنفس المحرك 8 سلندر الهجين للسيارة لكزس lexus LS500h ، ويعني ذلك قفز مستوى القوة من 308 حصان حاليًا إلى 354 حصان، مع تحسن التسارع من السكون إلى 100 كلم\س إلى أقل من 7 ثوان وهو رقم جيد جدا.





كما قد نرى تحسينات أخرى للسرعة القصوى والحد الأقصى للسحب، والذي يقف حاليًا عند حوالي 1600 كيلوجرام، وسنعلم المزيد عن إصدارات RX الجديدة في الأشهر القادمة إذ ينوي العملاق الياباني طرح موديلات عديدة للسيارات الكهربائية الفترة القادمة.



