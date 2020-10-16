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سيارات

لكزس تطرح lexus RX بمحرك جبار يعمل بالبنزين والكهرباء.. صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 10:01 م
لكزس lexus is 2021
لكزس lexus is 2021 300
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اشرف عطية
لا يزال العملاق الياباني لكزس أحد أذرع شركة تويوتا، يسجل أسماء تجارية لموديلات جديدة تحت طراز RX؛ فطرحت مؤخرا  لكزس lexus RX450h+ وهي نسخة هجينة تعمل بالبنزين والكهرباء للسيارة لتحل محل فئة لكزس lexus RX450h الحالية، والآن سجلت لكزس اسما آخر وهو لكزس lexus RX500h . 


لا يريد العملاق الياباني المنافسة في مجال السيارات الفارهه فقط، بل يريد السيطرة عليه، حيث تأتي لكزس lexus RX500h بنفس المحرك 8 سلندر الهجين للسيارة لكزس lexus LS500h، ويعني ذلك قفز مستوى القوة من 308 حصان حاليًا إلى 354 حصان، مع تحسن التسارع من السكون إلى 100 كلم\س إلى أقل من 7 ثوان وهو رقم جيد جدا.

كما قد نرى تحسينات أخرى للسرعة القصوى والحد الأقصى للسحب، والذي يقف حاليًا عند حوالي 1600 كيلوجرام، وسنعلم المزيد عن إصدارات RX الجديدة في الأشهر القادمة إذ ينوي العملاق الياباني طرح موديلات عديدة للسيارات الكهربائية الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن شركة لكزس أعلنت مؤخرا عن طرح لكزس lexus is 2021.وحصلت على تحديثات شاملة، لتأتي بفوانيس ليد جديدة ومساحات مستشعرة للمطر، وجنوط 18 انش ، ومرايا تعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية. 

وتأتي لكزس lexus is 2021 300 بنظام تحكم أوتوماتيكي بالتكييف ونظام ترفيهي 8 انش يدعم ابل كاربلاي واندرويد اوتو و ساوند سيستم بايونير فاخر. 

لكزس lexus is 2021 300 متاحة بكراسي سخانات وفتحة السقف الكهربائية ونظام صوتي ونظام ترفيهي أكبر ومحرك 2000 سي سي  تيربو 241 حصان و349 نيوتن متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات. 

وتتسارع لكزس lexus is 2021 300  من 0 إلى 100 خلال 6.9 ثانية وتصل سرعتها القصوى 230 كيلو متر في الساعة و هي متاحة بنظام دفع كُلي بسعر يبدأ من 41,000 دولار و بفتيس اوتوماتيك 6 سرعات ومحرك V6 سعة 3500 سي سي 260 حصان و320 نيوتن و تتسارع من 0 إلى 100 كم خلال 6 ثوان.
لكزس تطرح lexus RX بمحرك جبار يعمل بالبنزين والكهرباء.. صور
لكزس تطرح lexus RX بمحرك جبار يعمل بالبنزين والكهرباء.. صور
لكزس تطرح lexus RX بمحرك جبار يعمل بالبنزين والكهرباء.. صور
لكزس تطرح lexus RX بمحرك جبار يعمل بالبنزين والكهرباء.. صور
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