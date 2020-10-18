تسلا تخفض سعر سيارتها إس

كشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية الامريكية تسلا خفض سعر سيارتها موديل إس لونج رينج، وفقا لما نشره إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر



واكد ماسك على موقع التواصل الأجتماعي: "تعرضنا لنقد لاذع ، فاعتبارا من الليلة سيصح سعر السيارة موديل إس 69420 دولار".



وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتم تخفيضص فيها سعر السيارة موديل إس خلال اسبوع ، حيث كانت الشركة قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي وذلك خفضا بنسبة 4 % ليصل إلى 71990 دولار. كما خفضت الشركة سعر السيارة في الصين.



يذكر أن شركة صناعة السيارات الألمانية مرسيدس أعلنت عن تغييرات شاملة في خطط مجموعة منتجاتها على مدى السنوات الخمس المقبلة، في خطوة لمضاعفة حجم منافستها على السيارات الكهربائية من خلال تقديم سيارة صالون EV ، في غضون الأشهر المقبلة.





وأكدت مواقع بريطانية في تقرير أن السيارة الجديدة من مرسيدس تتمتع بقوة دفع رباعي بالكامل وهي سيارة ليموزين رائدة EQS.





ويطلق على هذه السيارة اسم EQE، وتتفوق هذه السيارة على منافسيها للفئة ، BMW 5 Seriesو Audi A6، كونها أول عرض كهربائي كامل من علامة تجارية ألمانية متميزة في هذا المجال.



