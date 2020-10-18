طريقة عمل التونة من أكثر الوصفات التي تبحث عنها النساء، للحصول على فوائد التونة الصحية ، خاصة أن الجاهزة تكون مليئة بالزيوت وأحيانا تكون منتهية الصلاحية وغير آمنة للتناول تمامًا ، لذا يمكنك تعلم طريقة عمل التونة في البيت بخطوات بسيطة فهي صحية للكبار والصغار وتحتوي على مجموعة مختلفة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم ، فهي وجبة صحية عليك إدراجها في نظامك الغذائي اليومي ، وكذلك مفيدة تماما لكبار السن.
قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛طريقة عمل سلطة التونة والفاصوليا الحمراء ؛ لانقاص الوزن الزائد و الحصول على حرق الدهون الزائدة.
مقادير سلطة التونة المكسيكية..
- التونا : علبتين (بالماء، علبتين كبيرتين الحجم)
- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)
- الذرة : كوب
- الفلفل الأصفر : 1 حبة (مفروم)
- الفاصوليا الحمراء : نصف كوب (معلبة ومصفاة)
- بهارات مكسيكية : ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان
- عصير الليمون : 1 حبة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- البقدونس : حسب الرغبة (للتزيين)
طريقة تحضير سلطة التونة المكسيكية
1. تصفى التونة من الماء وتوضع في طبق عميق.
2. تخلط مع الفلفل والبصل والذرة والفاصوليا.
3. نخلط زيت الزيتون مع عصير الليمون والبهارات المكسيكية والفلفل الأسود ويسكب المزيج فوق السلطة ويزين بالبقدونس وتقدم.