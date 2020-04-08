وجبة فطار صحية للمناعة.. بيتزا البيض مع التونة بالخضار





نقدم لك طريقة عمل بيتزا البيض السريعة مع التونة بالخضار ..





اولا بيتزا البيض

مدة التحضير : ربع ساعة

الكمية : تكفي ل ٣ افراد





مكونات بيتزا البيض

٤ بيضات

٢ ثمرة طماطم

٢ فلفل اخضر

١ فلفل حار

بسطرمة

ملح وفلفل

ربع كوب جبن موتزاريلا

زيتون اخضر و اسود





طريقة عمل بيتزا البيض

في وعاء اخفقي البيض وضيفي عليه مكعبات الطماطم و الفلفل و الزيتون و قطع البسطرمة وضيفي الملح و الفلفل ثم رشي عليه جبن موتزاريلا وادخليه الفرن لمدة ربع ساعة .





ثانيا التونة بالخضار

افرغي محتويات علبة تونة وقطعي عليها نصف بصلة و ضيفي مكعبات طماطم مع زيتون وشرائح خس طازج وعصير ليمونة .





نحتاج هذه الفترة إلى تناول أطعمة تقوي المناعة كي يصمد الجسم امام أي عدوى أو فيروس ، ولأن وجبة الإفطار تعد أهم وجبة في اليوم ، فيجب أن تحتوي على عناصر غذائية مختلفة لتقوية المناعة للكبار و الاطفال.