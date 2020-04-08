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مرأة

وجبة فطار صحية للمناعة.. بيتزا البيض مع التونة بالخضار

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:30 ص
طريقة عمل بيتزا البيض
طريقة عمل بيتزا البيض
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رشا عوني
نحتاج هذه الفترة إلى تناول أطعمة تقوي المناعة كي يصمد الجسم امام أي عدوى أو فيروس ، ولأن وجبة الإفطار تعد أهم وجبة في اليوم ، فيجب أن تحتوي على عناصر غذائية مختلفة لتقوية المناعة للكبار و الاطفال. 

نقدم لك طريقة عمل بيتزا البيض السريعة مع التونة بالخضار .. 

اولا بيتزا البيض 
مدة التحضير : ربع ساعة 
الكمية : تكفي ل ٣ افراد

مكونات بيتزا البيض 
٤ بيضات 
٢ ثمرة طماطم 
٢ فلفل اخضر 
١ فلفل حار 
بسطرمة 
ملح وفلفل 
ربع كوب جبن موتزاريلا 
زيتون اخضر و اسود 

طريقة عمل بيتزا البيض 
في وعاء اخفقي البيض وضيفي عليه مكعبات الطماطم و الفلفل و الزيتون و قطع البسطرمة وضيفي الملح و الفلفل ثم رشي عليه جبن موتزاريلا وادخليه الفرن لمدة ربع ساعة . 

ثانيا التونة بالخضار 
افرغي محتويات علبة تونة وقطعي عليها نصف بصلة و ضيفي مكعبات طماطم مع زيتون وشرائح خس طازج وعصير ليمونة .

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