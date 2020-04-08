وجبة فطار صحية للمناعة.. بيتزا البيض مع التونة بالخضار

نحتاج هذه الفترة إلى تناول أطعمة تقوي المناعة كي يصمد الجسم امام أي عدوى أو فيروس ، ولأن وجبة الإفطار تعد أهم وجبة في اليوم ، فيجب أن تحتوي على عناصر غذائية مختلفة لتقوية المناعة للكبار و الاطفال.
نقدم لك طريقة عمل بيتزا البيض السريعة مع التونة بالخضار ..
اولا بيتزا البيض
مدة التحضير : ربع ساعة
الكمية : تكفي ل ٣ افراد
مكونات بيتزا البيض
٤ بيضات
٢ ثمرة طماطم
٢ فلفل اخضر
١ فلفل حار
بسطرمة
ملح وفلفل
ربع كوب جبن موتزاريلا
زيتون اخضر و اسود
طريقة عمل بيتزا البيض
في وعاء اخفقي البيض وضيفي عليه مكعبات الطماطم و الفلفل و الزيتون و قطع البسطرمة وضيفي الملح و الفلفل ثم رشي عليه جبن موتزاريلا وادخليه الفرن لمدة ربع ساعة .
ثانيا التونة بالخضار
افرغي محتويات علبة تونة وقطعي عليها نصف بصلة و ضيفي مكعبات طماطم مع زيتون وشرائح خس طازج وعصير ليمونة .