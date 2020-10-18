في أول يوم دراسي.. محافظ القليوبية ونائب الوزير يشهدان طابور الصباح

، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، الأحد، المدرسة الثانوية الميكانيكية العسكرية بمدينة بنها لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظامها في بداية العام الدراسي الجديد، ورافقه خلالها الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد وائل فرج، المستشار العسكري للمحافظة والمهندس على عبد الستار، رئيس مدينة بنها، وشهد طابور الصباح حيث تم أداء تحية العلم وعزف السلام الوطني مهنئا الطلاب ببدء العام الدراسى الجديد.

وعقب ذلك تفقد المحافظ ونائب الوزير أعمال التدريب على المنصة التعليمية إدمودو بالمدرسة ثم سير الدراسة بقسم الطاقة المتجددة ثم توجها لمتابعة تسليم الكتب المدرسية بمدرستي ناصر الإعدادية والإمام محمد عبده الابتدائية بمدينة بنها ثم توجها عقب ذلك للمدرسة الثانوية للبنات بمدينة بنها لحضور الحصة الأولى مع الطالبات.





وكانت القليوبية استعدت لاستقبال الطلبة والطالبات في 2451 مدرسة لكافة المراحل الدراسية تستقبل مليون و446 ألفًا و617 طالباً وطالبة (1446617) على مستوى المحافظة.





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وخلال الجولة أكد المحافظ ان كافة مدارس المحافظة جاهزة للعام الدراسي الجديد وتحديد الأدوار والمهام لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) وبما يضمن سلامة العملية التعليمية والإنتهاء من تسليم الكتب الدراسية للإدارات التعليمية.



مشيرا الى انه تم تشكيل قوافل متابعات للتأكد من جاهزية المدارس من حيث موقف الكتب الدراسية والصيانة والنظافة ودهان البوابات وتوحيدها بالعلم المصرى وتعليق علم مصر فى مكان واضح بالمدرسة وتجهيز المعامل والفصول الدراسية والانتهاء من إعداد وكتابة الجداول وقوائم أسماء الطلاب والتأكيد على تحقيق عام دراسي منضبط ومثمر وناجح .



وأكد المحافظ على أهمية بناء وتنمية شخصية الإنسان المصري وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والبذل والتضحية من اجل الوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية وحب مصر والعمل من اجلها لنخرج الى المجتمع مواطنا صالحا نافعا لنفسه ومجتمعه .



وأكد نائب وزير التربية والتعليم خلال جولته التي حضرها المهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالقليوبية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بداخل المدرسة والاستفادة من الأساليب الحديثة للتعليم والتحلي بالنظام والمثابرة .



وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إطلاق اول قناة للتعليم الفني يوم الثلاثاء المقبل لتكون أحد مصادر التعلم بالتعليم الفني إلى جانب التفاعل والمناقشات التى تتم بداخل المدرسة، كما أشار إلى تفعيل المنصات التعليمية بالمدارس .



ووجه نائب وزير التعليم الشكر لقيادات التعليم بالقليوبية والتعليم الفني على مجهوداتهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.