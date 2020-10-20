التصريح بدفن جثمان شخص لقى مصرعه في حادث تصادم بطوخ

أمرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه فى حادث تصادم على طريق خط 12 بنها القناطر الخيرية بعد توقيع الكشف الطبى عليها، كما أمرت النيابة بالاستعلام إصابة شخصين آخرين فى الحادث.









تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطار من العميد عبد العظيم محمد مدير مرور القليوبية يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية، وهو ما تسبب بمصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بطريق خط 12 بنها القناطر الخيرية أمام قرية بلتان التابعة لمركز طوخ.





وانتقل العميد هشام دياب وكيل إدارة المرور لموقع الحادث وتبين أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية وهو ما أسفر عن وفاة قائد الدراجة النارية رضا س 39 عاما وإصابة عماد م وقائد السيارة الملاكي وتم على الفور نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لتقديم الخدمة العلاجية لهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وكانت قرية أبو الغيط بمحافظة القليوبية قد شهدت واقعة انتحار شاب فى العشرين من عمره، حيث قام بشنق نفسه لمرورة بضائقه مالية، وانتقلت أجهزة الأمن وتم نقل الجثة الى مستشفى القناطر الخيرية العام وتحرر محضر بالواقعه وتولى المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية التحقفيق فأمر بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثه لمعرفة سبب الوفاة.





تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شاب فى العشرينات من عمره معلقا فى سقف حجرة منزله ولقى مصرعه فى الحال.





وبمناظرة الجثة تبين أنها لشاب فى العشرينات من عمره ولا توجد أى إصابات ظاهرية بها ووجود حبل غسيل ملفوف حول رقبته وبسؤال أسرته أقروا بانه كان يمر بأزمة مالية فى الفتره الأخيرة وفوجئوا صباح اليوم بانتحاره شنقا وتم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثة الى مسشتفى القناطر وتولت النيابة التحقيق.