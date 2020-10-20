أبيض وأسود ولا ألوان.. حنان مطاوع تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تكشف جمالها.
وظهرت بها حنان مطاوع، بقميص جذاب باللون الرمادي، ومطعم باللون الأبيض الجذاب، ومرتديا معها جيب باللون الرمادي المميز الذى يبرز عن جمالها .
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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت حنان مطاوع في المكياج على اللون الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذى يبرز جمال انوثتها.
كما اختارت تسريحة الكعكة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها الجذاب.
وعلقت على الصورة قائلة "اسود او ألوان؟! كل شىء لية ميزة فى التفاصيل الى بنشوفها...❤️🖤"