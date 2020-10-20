مش هتصدق.. سعر فستان سميرة سعيد في برنامج The voice

شاركت الفنانة سميرة سعيد صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة أنيقة.
وظهرت سميرة سعيد بإطلالتها الأنيقة في حلقة من برنامج المسابقات the voice، مرتدية فستان باللون الأحمر منقوش بقماش التايجر باللون البني والبيج، يحمل توقيع دار الأزياء العالمية Gucci.
وبلغ سعر الفستان ماركة Gucci، حوالي 11712 ريال سعودي أي 49.073 ألف جنيه.
وتألقت سميرة سعيد باللمسات الجمالية الجذابة، ففضلت اللون البني في الشفاه، والبلاشر المرتكز على الألوان الترابية على الوجنتين.
كما اعتمدت سميرة سعيد على خصلات شعرها البني القصيرة دون وضع فيه الأكسسوارات.
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