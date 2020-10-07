بـ الأحمر الناري.. سميرة سعيد تتألق من أحدث جلسة تصوير

شاركت المطربة سميرة سعيد، متابعيها بمجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة وجذابة.
وأطلت بها سميرة سعيد، بفستان قصير باللون الأحمر القصير الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها، ومطعم بنقشات بسيطة من التايجر الذى يضيف لمسة جذابة وناعمة لظهورها، ووضعت حزاما على الخصر ليبرز عن رشاقتها.
ومن الناحية الجمالية، أعتمدت سميرة سعيد في المكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الذى يبرز جمال أنوثتها.
كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع ظهورها.
ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الجذابة التى تتناسب مع إطلالتها الجذابة.