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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسم مصير وسام أبو علي.. قرارات عاجلة لفريق الكرة بالأهلي

محمد يوسف
محمد يوسف
عبدالحكيم أبو علم

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعا مع خوسيه ريبييرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في حضور المدير الرياضي محمد يوسف، وتم الاتفاق على كل الأمور الخاصة بالاستعداد للموسم الجديد، وتقرر إقامة معسكر إعداد للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال محمد يوسف، إن الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، تلقى العديد من العروض خلال الأيام الماضية.‏ 

وأضاف أنه بعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وخوسيه ريبييرو المدير الفني، تقرر عدم التفريط ‏في وسام أبو علي وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة القادمة.‏

وأوضح أن هناك نية لتمديد عقود بعض اللاعبين وفقًا للرؤية الفنية، وذلك لضمان استقرار ‏الفريق وحاجته في الفترة القادمة.‏

وأوضح أن إمام عاشور، لاعب الفريق من بين هذه المجموعة من اللاعبين، حيث افتقد الفريق جهوده في بطولة كأس العالم للأندية ‏بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الافتتاح.‏

النادي الأهلي محمد يوسف الاهلي وسام أبوعلي نمحمود الخطيب خوسيه ريبيرو

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