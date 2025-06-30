قرار عاجل من النيابة تجاه مالك التريلا المتسببة في واقعة الإقليمي.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل، تغطية خاصة عن تطورات قضية حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أودى بحياة 19 مواطنًا وأصاب 3 آخرين، وأصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس مالك السيارة النقل (التريلا) احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد ثبوت مسؤوليته القانونية في الواقعة.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن النيابة العامة، فإن التحقيقات أثبتت أن مالك “التريلا” قام بتمكين السائق المتسبب في الحادث من قيادة السيارة دون امتلاكه رخصة قيادة سارية، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للمادة 81 مكرر/3 من قانون المرور المصري، التي تجرّم تمكين غير المؤهلين من قيادة المركبات.



كما تم استدعاء عدد من شهود العيان وذوي الضحايا، حيث ادعى سبعة من أهالي المتوفين، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، مدنيًا ضد مالك السيارة والسائق المتهم.



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