السمان والقمري واليمام.. طيور أوروبا توقف رحلاتها إلى ساحل مطروح.. شاهد

أيام قليلة وينتهي موسم صيد الطيور المهاجرة من أوروبا الي الساحل بمطروح وذلك بعد انتهاء موسم الجليد وتوقف هجرة الطيور.













وتحظى فترة صيد الطيور والتي تبدأ من أول سبتمبر وحتى شهر نوفمبر باهتمام كبير من أهالي مطروح ليس كتجارة لتحقيق ربح منها ولكن لكون صيد الطيور هواية محببة وتاريخية لمواطني مطروح وتوارثها الأجيال؛ لذلك فهم ينشرون شباكهم لاصطياد الطيور وبيعها أو لتناولها خلال رحلات تسمى بالزردة لمحبي الصيد.





ولا يتوقف الاهتمام بالصيد علي الشباب فقط بل يخرجون إلى رحلات الصيد كبار السن الذى يتفنون في كيفية الإيقاع بالطيور واصطيادها بالشباك أو بالبندقية الخرطوش.





كما تستهوي هواية الصيد الأطفال الذين يستيقظون في الفجر ويتحولون الي الشباك المنصوبة ليفرحون بالطيور التى تم اصطيادها.





وقال رزق سلومة من أهالى مطروح إن صيد الطيور هواية تستهوى أبناء مطروح الذين يفضلون البقاء في الخلاء لفترات كبيرة بعيد عن الضوضاء وهو ما يناسب عملية الصيد التى تحتاج متابعة الشباك، لافتا أن الصيد يتم بعدة طرق تتلاءم مع المناطق التي يختارها الصيادون وهي في الغالب تكون بعيدة عدة كيلومترات عن ساحل البحر.





وأضاف أن من أشهر أنواع الطيور المهاجرة التي يتم اصطيادها السمان والقمري واليمام وأبوصفير والدقنوش، النعاق وأنواع أخرى متعددة.





ويؤكد يوسف العميرى من أهالى النجيلة أن موسم الصيد بدأ من شهر سبتمبر حتى شهر نوفمبر، حيث تأتى أشهر أنواع الطيور المهاجرة لافتا أن أكثر ما يرغب فيه الصيادون هو طائر النعاق وهى طيور كبيرة وتستقر عند المستنقعات المائية، حيث تتوافر الأطعمة التى تتناولها.





وأضاف أن هذه الطيور بها نسبة فسفور عالية ومفيدة للجسم مضيفا، أن هناك أنواعا من النعاق التى يصطادونها هي الأشهب والأبيض والأحمر، ويتنافس الأهالي فى صيده لأنه غنى بالفسفور، وحجمه كبير مقارنة بالأنواع الأخرى.





وأشار إلى أن الهدف من الصيد هو ممارسة الهواية، والصيادون يسعون إلى زيادة خبرتهم ومستواهم فى صيد الطيور بجميع الطرق، بالإضافة إلى أكل أنواع الطيور المختلفة، ذات المذاق المميز.



