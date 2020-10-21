AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

السمان والقمري واليمام.. طيور أوروبا توقف رحلاتها إلى ساحل مطروح.. شاهد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:05 ص
الطيور المهاجرة
الطيور المهاجرة
Advertisements
ايمن مجمود
أيام قليلة وينتهي موسم صيد الطيور المهاجرة من أوروبا الي الساحل  بمطروح وذلك بعد انتهاء موسم الجليد وتوقف هجرة الطيور. 



وتحظى فترة صيد الطيور والتي تبدأ من أول سبتمبر وحتى شهر نوفمبر باهتمام كبير من أهالي مطروح ليس كتجارة لتحقيق ربح منها ولكن  لكون  صيد الطيور هواية محببة وتاريخية لمواطني مطروح وتوارثها الأجيال؛ لذلك فهم ينشرون شباكهم لاصطياد الطيور وبيعها أو لتناولها خلال رحلات تسمى بالزردة لمحبي الصيد.

ولا يتوقف الاهتمام بالصيد علي الشباب فقط بل يخرجون إلى رحلات الصيد كبار السن  الذى يتفنون في كيفية الإيقاع بالطيور واصطيادها  بالشباك أو بالبندقية الخرطوش. 

كما تستهوي هواية الصيد الأطفال الذين يستيقظون في الفجر ويتحولون الي الشباك المنصوبة ليفرحون بالطيور التى  تم اصطيادها.    

وقال رزق سلومة  من أهالى مطروح إن صيد  الطيور هواية تستهوى أبناء مطروح الذين يفضلون البقاء في الخلاء  لفترات كبيرة بعيد عن الضوضاء وهو ما يناسب عملية الصيد  التى تحتاج  متابعة الشباك، لافتا أن الصيد يتم  بعدة طرق تتلاءم مع المناطق التي يختارها الصيادون وهي في الغالب تكون بعيدة عدة كيلومترات عن ساحل البحر.

وأضاف أن من أشهر أنواع الطيور المهاجرة التي يتم اصطيادها السمان والقمري واليمام وأبوصفير والدقنوش،  النعاق وأنواع أخرى متعددة.

ويؤكد يوسف العميرى من أهالى النجيلة أن موسم الصيد بدأ من شهر سبتمبر حتى شهر نوفمبر،  حيث تأتى أشهر أنواع الطيور المهاجرة لافتا أن أكثر ما يرغب فيه الصيادون هو طائر النعاق وهى طيور كبيرة وتستقر عند المستنقعات المائية، حيث تتوافر الأطعمة التى تتناولها.

وأضاف أن هذه الطيور بها نسبة فسفور عالية ومفيدة للجسم مضيفا، أن هناك  أنواعا من  النعاق التى يصطادونها هي الأشهب والأبيض والأحمر، ويتنافس الأهالي فى صيده لأنه غنى بالفسفور، وحجمه كبير مقارنة بالأنواع الأخرى.

وأشار إلى أن الهدف من الصيد هو ممارسة الهواية، والصيادون يسعون إلى زيادة خبرتهم ومستواهم فى صيد الطيور بجميع الطرق، بالإضافة إلى أكل أنواع الطيور المختلفة، ذات المذاق المميز.

وأوضح أن الصيد أنواع فهناك صيد بالشباك وهناك ببندقية الرش، لافتا إلى أن الأهالي ينظمون رحلات لصيد الطيور وتكون رحلات ممتعة.
السمان والقمري واليمام.. طيور أوروبا توقف رحلاتها إلى ساحل مطروح.. شاهد
السمان والقمري واليمام.. طيور أوروبا توقف رحلاتها إلى ساحل مطروح.. شاهد
السمان والقمري واليمام.. طيور أوروبا توقف رحلاتها إلى ساحل مطروح.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القمرى والدقنوش أبرزها.. مطروح تنصب الشباك لاستقبال الطيور المهاجرة من أوروبا

اليوم.. بدء تلقي طلبات الحصول على تراخيص صيد السمان والشرشير الصيفي في سيناء

غدًا.. بدء استخراج تصاريح صيد الطيور المهاجرة في مطروح

البط الشرشير.. أحد أنواع الطيور المصرح بصيدها.. شاهد

طائر السمان.. أشهر الطيور المهاجرة إلى سيناء.. شاهد

ترشيحاتنا

هل قراءة الورد اليومي من الهاتف له نفس ثواب المصحف.. الإفتاء تجيب

قبل قمة الليلة.. تاريخ مواجهات ليفربول مع أياكس أمستردام

يوضع سره في أضعف خلقه.. طالبة صغيرة تفاجئ العالم باكتشاف لعلاج كورونا

كريم ومعطر لتنعيم الشعر فى دقائق

تامر حسني وأمينة وحمادة هلال يحيون زفاف ابنة سليمان عيد .. صور

صدمة بعد فحص جثتها.. وفاة امرأة تثير الذعر على متن طائرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسرع سيارة في العالم تنطلق إلى الأسواق العالمية قريبا

سحبت اللقب من بوجاتي شيرون bugatti chiron .. سعر ومواصفات أسرع سيارة في العالم.. فيديو و صور

يوضع سره في أضعف خلقه.. طالبة صغيرة تفاجئ العالم باكتشاف لعلاج كورونا