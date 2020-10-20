وزيرة المالية السودانية تكشف موعد رفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب

أعلنت وزيرة المالية السودانية، هبة محمد علي، أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيتم في نهاية العام الحالي.









وأوضحت الوزيرة في تصريحات لشبكة "العربية"، أن بلادها تتطلع إلى إعفائها من 80 إلى 90% من ديونها.









فيما أكد وزير الخارجية عمر قمر الدين، أن رفع اسم السودان عن قائمة الإرهاب سيكون يوما تاريخيا، لافتا إلى أن الخرطوم تجري اتصالات لتسوية الديون.



وأشار في تصريحات لـ"العربية": "نحاول معالجة مسألة الديون مع الدائنين بسرعة"، مؤكدا أن السودان يعمل على شطب اسمه من قائمة الإرهاب خلال مهلة قصيرة.





وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، أن حكومة السودان وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين مقابل رفع اسمها من قوائم الإرهاب.









وقال ترامب عبر حسابه بموقع تويتر: "أخبار عظيمة، وافقت حكومة السودان الجديدة، التي تقدم عملًا جيدًا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين ولعائلاتهم".









وأضاف الرئيس الأمريكي "عندما يودع المبلغ سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل "تحقيق العدالة للأمريكيين وخطوة كبيرة للسودان".









ومن جانبها أعربت الخرطوم، اليوم، الثلاثاء، عن ترحيبها الكبير بعزم واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.









ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو والملقب بـ "حميدتي"، إن السودان يقدر الخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه إنهاء وضع اسم السودان على قائمة الإرهاب.









ونشر النائب الأول في حسابه الرسمي على تويتر قائلا "أشكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عزمه إلغاء تصنيف بلادنا كدولة راعية للإرهاب وهو وضع أضر كثيرا بعلاقاتنا الخارجية".









وأشار الى أن السودان حكومة وشعبا يقدرون هذه الخطوة.









وأضاف حميدتي: "نتطلع لتواصل دائم مع العالم يخدم مصالح شعبنا الذي يستحق كل جهد وعمل".



