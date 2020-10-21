بورش تختبر ماكان porsche macan الكهربائية 2022 في ظروف طقس قاسية.. صور

تستمر شركة بورش عملاق صناعة السيارات الفارهة بخطى ثابتة في استراتيجيتها الكهربائية وقامت بطرح بورش ماكان porsche macan الكهربائية بالكامل .
وظهرت السيارة بورش ماكان porsche macan الكهربائية بالكامل في صور تجسسية لأول مرة، والتي ستكون أول SUV كهربائية في تاريخ بورش .
وتعمدت شركة بورش أن تختبر بورش ماكان porsche macan الكهربائية في ظروف طقس قاسية و أمطار وضباب لبيان أقصي قوة تحمل لها خصوصا مع المياه لأنها سيارة كهربائية بالطبع .
وأظهرت الصور التجسسية للسيارة بورش ماكان porsche macan عن تصميم خارجي مماثل لكايين كوبيه من بعيد ولكن أسفل ذلك ستكون السيارة مختلفة، بمنصة كهربائية جديدة كليًا من بورش .
أما مقدمة بورش ماكان porsche macan فمن المتوقع استلهام تصميم من السيارة بورش تايكان porsche taycan الجديدة، مع سقف مائل في الخلف و فتحات عادم خلفية و لكنها بالطبع فتحات وهمية لأن السيارات الكهربائية لا ينتج عنها اي عادم لأنها لا تعتمد علي الاحتراق أثناء تشغيلها .
ومن المتوقع انطلاق السيارة بورش ماكان porsche macan الكهربائية في عام 2022 وسيتم إنتاجها في مصنع Leipzig الألماني الذي استثمرت بورش أكثر من 64 مليون دولار فيه مؤخرًا لتوسيع عملياته ليستطيع استيعاب التطور و الحول لإنتاج السيارات الكهربائية مستقبلا والاستغناء عن السيارات العادية التي تعمل بالبنزين .