بورش تختبر ماكان porsche macan الكهربائية 2022 في ظروف طقس قاسية.. صور

بورش ماكان porsche macan بالكامل . تستمر شركة بورش عملاق صناعة السيارات الفارهة بخطى ثابتة في استراتيجيتها الكهربائية وقامت بطرح الكهربائية بالكامل .









وظهرت السيارة بورش ماكان porsche macan الكهربائية بالكامل في صور تجسسية لأول مرة، والتي ستكون أول SUV كهربائية في تاريخ بورش .





وتعمدت شركة بورش أن تختبر بورش ماكان porsche macan الكهربائية في ظروف طقس قاسية و أمطار وضباب لبيان أقصي قوة تحمل لها خصوصا مع المياه لأنها سيارة كهربائية بالطبع .





وأظهرت الصور التجسسية للسيارة بورش ماكان porsche macan عن تصميم خارجي مماثل لكايين كوبيه من بعيد ولكن أسفل ذلك ستكون السيارة مختلفة، بمنصة كهربائية جديدة كليًا من بورش .





أما مقدمة بورش ماكان porsche macan فمن المتوقع استلهام تصميم من السيارة بورش تايكان porsche taycan الجديدة، مع سقف مائل في الخلف و فتحات عادم خلفية و لكنها بالطبع فتحات وهمية لأن السيارات الكهربائية لا ينتج عنها اي عادم لأنها لا تعتمد علي الاحتراق أثناء تشغيلها .



