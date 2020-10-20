تعرف على عقوبة استخدام طائرات الدرون drone camera في السعودية .. صور

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية الآلاف من تصاريح طائرات الدرون drone camera المخصصة للفئتين التجارية والترفيهية، وذلك وفقًا لما جاء بصحيفة عكاظ .
وأشار إبراهيم الروساء المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني إلى قرب إصدار تحديث شامل للوائح التنفيذية التي تنظم آلية تشغيل وتسجيل طائرات الدرون drone camera مؤكدًا أن عدم تقيّد المُشغّل بتعليمات التسجيل والتشغيل بدون ترخيص أو تصريح؛ يعرضّه للمساءلة القانونية حسب القوانين في المملكة العربية السعودية .
وأضاف ابراهيم الروساء أن عقوبات استخدام طائرات الدرون drone camera بدون ترخيص أو تصريح، تشمل الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين حسب القانون السعودي .
وقال إن هيئة الطيران المدني تعكف حاليًا على إيجاد الآلية المناسبة لتنظيم استيراد وبيع طائرات الدرون drone camera المستخدمة حاليًا في الأنشطة الترفيهية والتجارية كالرفع المساحي والتصوير الجوي والفحص الصناعي والزراعي وغيرها من الاستخدامات الهامة للمملكة .
يذكر ان المملكة العربية السعودية تعزز من إجراءاتها الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بشتى الطرق منها طائرات الدرون لتضييق الخناق على انتشار الفيروس الذى سجل إجمالى 1104 حالات حتى أمس.