بمحرك V8.. تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية .. صور

تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser في نسخة تواترت انباء حول ظهور العملاق اليابانيفي نسخة رياضية بمحرك v8 والتي منتظر ان تظهر بشكل جديد في يونيو 2021 .





وتأكدت هذه الانباء عندما صرح المتحدث باسم تويوتا في أستراليا بأنه لا يوجد أي مانع من حصول تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser وهايلكس على فئة جازو ريسينج GR رياضية بمحرك كبير لتلبية طلبات جميع العملاء من محبي سيارات العملاق الياباني تويوتا .





ويؤكد هذا التصريح أن تويوتا تدرس بالفعل نسخة رياضية من تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser خاصة وأن تويوتا هايلكس GR تم تسجيل ملكيتها التجارية مؤخرًا وتؤكد المصادر أنه جارٍ تطويرها لتظهر بشكل رياضي في اقرب وقت ممكن .





ستأتي تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser بمحركات جديدة بينها تيربو ديزل V6، بينما نسخة GR قد تقتبس من لكزس محرك بنزين توين تيربو 8 سلندر 4000 سي سي .



