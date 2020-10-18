AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بمحرك V8.. تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية .. صور

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 09:02 م
تويوتا لاندكروزر
تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser
Advertisements
اشرف عطية
تواترت انباء حول ظهور العملاق الياباني تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser في نسخة رياضية بمحرك v8 والتي منتظر ان تظهر بشكل جديد في يونيو 2021 .

وتأكدت هذه الانباء عندما صرح المتحدث باسم تويوتا في أستراليا بأنه لا يوجد أي مانع من حصول تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser وهايلكس على فئة جازو ريسينج GR رياضية بمحرك كبير لتلبية طلبات جميع العملاء من محبي سيارات العملاق الياباني تويوتا . 

ويؤكد هذا التصريح أن تويوتا تدرس بالفعل نسخة رياضية من تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser خاصة وأن تويوتا هايلكس GR تم تسجيل ملكيتها التجارية مؤخرًا وتؤكد المصادر أنه جارٍ تطويرها لتظهر بشكل رياضي في اقرب وقت ممكن .

ستأتي تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser بمحركات جديدة بينها تيربو ديزل V6، بينما نسخة GR قد تقتبس من لكزس محرك بنزين توين تيربو 8 سلندر 4000 سي سي . 

و من المحتمل أيضًا تقديم فئة مخصصة للطرق الوعرة من تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser ما يعني بأن تويوتا تنوي طرح نسخ متعددة من الموديل بتعديلات متنوعة لتلبي متطلبات جميع العملاء خصوصا عشاق السيارات الرياضية الكبيرة.
بمحرك V8.. تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية .. صور
بمحرك V8.. تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية .. صور
بمحرك V8.. تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية .. صور
بمحرك V8.. تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية .. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عملاق الصحراء.. مواصفات وتجهيزات تويوتا هايلوکس 2021 toyota hilux.. شاهد

رسميا طرح الأسطورة نيسان nissan z بروتو الجديدة .. صور

سعر تويوتا كورولا هايبرد toyota corolla hybrid 2021 الكهربائية.. صور

سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021.. صور

الفرق بين تويوتا فورتشنر toyota fortuner 2021 الجديدة في مصر و السعودية .. سعر و مواصفات

وصول تويوتا هايلوکس toyota hilux الجديدة موديل 2021 للسعودية.. صور

ترشيحاتنا

بعد طرحها أرخص سيارة في مصر سوزوكي تستعد لطرح سياز 2021 suzuki ciaz .. صور

حرب دولية.. أسباب ثبات أسعار الذهب وتوقعات الفترة المقبلة

مرتضى منصور مُنفعلاً أمام مجلس الدولة: مستقبل الزمالك بينهار

البنك الأهلي يعلن عن مدربه الجديد في مؤتمر صحفي غدا

بعد رحيل موسيماني.. صن داونز يخسر أولى مبارياته ويودع السوبر الجنوب إفريقي

أمن ملعب محمد الخامس يرفض دخول إداريين من الزمالك.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمحرك V8.. تويوتا لاندكروزر 2022 toyota land cruiser تصدر في نسخة رياضية .. صور

صوت في الأذن يشير للإصابة بـ كورونا

إنعاش المبيعات.. خصومات جديدة على أسعار byd f3 .. صور