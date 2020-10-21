رئيس جامعة بنها: حريصون على تدريب وتأهيل القيادات الشبابية



من جانبه قال الدكتور تامر سمير أن الجامعة تقدم كل الدعم للأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة داخل الكليات، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم للاستفادة من طاقات الشباب وطلاب الجامعة مشيرا الى ان معسكر " قادة المستقبل 4 " يتضمن تنظيم عدد من الندوات واللقاءات الثقافية ودعم الطلاب المتميزين فى كل المجالات.



واكد الدكتور جمال السعيد أن الجامعة حريصة على إجراء حوارات والتواصل مع الطلاب بهدف بناء جيل جديد من الشباب قادر على المساهمة في بناء المجتمع ، مشيرا إلى أن مركز إعداد القادة بالجامعة يعد نقطة انطلاق لخدمة أبناؤنا الطلاب واكتشاف وتدريب وتأهيل القيادات الشبابية ليس فقط بجامعة بنها ولكن بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة بها.