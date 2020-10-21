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تعليم

رئيس جامعة بنها: حريصون على تدريب وتأهيل القيادات الشبابية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:10 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها اللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية وذلك على هامش القاءه ندوة عن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة خلال فعاليات معسكر" قادة المستقبل 4" والذى ينظمها مركز إعداد القادة بالجامعة في الفترة من ٢٠ حتى ٢٢ أكتوبر.
جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب البشري والدكتور مصطفى العبادي عميد كلية التجارة والدكتور محمد أبو سالم  المشرف العام علي مركز اعداد القادة والدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية والدكتور احمد نجيب مدير مركز اعداد القادة بالجامعة والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب و محمد زكي رئيس اتحاد طلاب جامعة بنها وعبد الرحمن حمدي نائب رئيس الاتحاد.

واكد الدكتور جمال السعيد أن الجامعة حريصة على إجراء حوارات والتواصل مع الطلاب بهدف بناء جيل جديد من الشباب قادر على المساهمة في بناء المجتمع ، مشيرا إلى أن  مركز إعداد القادة بالجامعة يعد نقطة انطلاق لخدمة أبناؤنا الطلاب واكتشاف وتدريب وتأهيل القيادات الشبابية ليس فقط بجامعة بنها ولكن بمحافظة القليوبية والمحافظات المحيطة بها.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير أن الجامعة تقدم كل الدعم للأنشطة والمبادرات الطلابية المختلفة داخل الكليات، وتذليل كافة الصعوبات التى تواجههم للاستفادة من طاقات الشباب وطلاب الجامعة مشيرا الى ان معسكر " قادة المستقبل 4 " يتضمن تنظيم عدد من الندوات واللقاءات الثقافية ودعم الطلاب المتميزين فى كل المجالات.

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