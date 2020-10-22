مركز بحوث الأسماك في سيناء الأحدث لنشر ثقافة الاستزراع السمكي

متكاملة في أساليب التربية ، والتي تشمل أحواض لذريعة الأسماك وأخرى للتربية، وعند تجديد مياه الأحواض يتم الاستفادة منها في زراعات الزيتون والزراعات الموسمية .

وأشار، إلي أن هناك مشروعات إنتاجية أخرى تمتلكها الجامعة ، تتمثل في مشروعات الثروة الداجنة مثل الدواجن والأرانب والسمان ، والتي تهدف إلي تحقيق اكتفاء ذاتي بالسوق المحلية بأسعار تنافسية لخدمة المجتمع السيناوى ،وكذلك للاستفادة البحثية للدارسين في كليات الجامعة بالمعلومات واكتشاف سوق العمل بعد التخرج.



ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 200 طن من مختلف أنواع الأسماك “الشبار، والبوري، والطوبارة، والسهلية” كمرحلة أولى ، وتشمل المرحلة الثانية التوسع في المزارع والصوب السمكية للإنتاج المكثف.



وقال المدير التنفيذي لمركز بحوث الأسماك بجامعة العريش الدكتور صلاح صقر أن المشروع مكون من وحدة التفريخ ورعاية اليرقات، ووحدة إنتاج زريعة الأسماك، ووحدة الإنتاج المكثف متعدد المراحل، ووحدة الإنتاج المكثف بنظام إعادة دوران المياه، ووحدة الإنتاج المعزولة برقائق البولي ايثيلين عالي الكثافة.



علاوة علي وحدة التدريب على نظم الاستزراع السمكي، ووحدة الاستشارات والدراسات السمكية، ووحدة تصنيع الأغذية والأعلاف السمكية، ووحدة التحاليل ومؤشرات جودة المياه ، ووحدة المبيعات والتسويق الترفيه.



واشار الي إنه يتم بيع بلطي "شبار جامعة العريش" بسعر25 جنيها للكيلو، حيث تم تخصيص منفذ للتسويق وبيع الأسماك داخل مركز بحوث الأسماك بالمزرعة الإنتاجية لكلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش، كما سيتم افتتاح منافذ أخرى للبيع داخل المحافظة.