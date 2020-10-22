AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مركز بحوث الأسماك في سيناء الأحدث لنشر ثقافة الاستزراع السمكي

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
يعد مركز بحوث الأسماك المنشأ ، هو الأحدث على مستوى الجامعات المصرية ، وكذلك شبه جزيرة سيناء،وهو مركز بحثي تدريبي إرشادي ،و يشتمل على نماذج من النظم الإنتاجية المكثفة للاستزراع السمكي ، بهدف تدريب الطلاب ونشر ثقافة الإستزراع السمكي في سيناء.

وقال الدكتور سعيد لافي رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء، إن مشروع الاستزراع السمكي تم إنشاؤه على أساليب متقدمه متكاملة في أساليب التربية ، والتي تشمل أحواض لذريعة الأسماك وأخرى للتربية، وعند تجديد مياه الأحواض يتم الاستفادة منها في زراعات الزيتون والزراعات الموسمية . 

وأشار، إلي أن هناك مشروعات إنتاجية أخرى تمتلكها الجامعة ، تتمثل في مشروعات الثروة الداجنة مثل  الدواجن والأرانب والسمان ، والتي تهدف إلي  تحقيق اكتفاء ذاتي بالسوق المحلية بأسعار تنافسية لخدمة المجتمع السيناوى ،وكذلك للاستفادة البحثية للدارسين في كليات الجامعة بالمعلومات واكتشاف سوق العمل بعد التخرج.

ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تصل إلى 200 طن من مختلف أنواع الأسماك “الشبار، والبوري، والطوبارة، والسهلية” كمرحلة أولى ، وتشمل المرحلة الثانية التوسع في المزارع والصوب السمكية للإنتاج المكثف.

وقال المدير التنفيذي لمركز بحوث الأسماك بجامعة العريش الدكتور صلاح صقر أن المشروع مكون من وحدة التفريخ ورعاية اليرقات، ووحدة إنتاج زريعة الأسماك، ووحدة الإنتاج المكثف متعدد المراحل، ووحدة الإنتاج المكثف بنظام إعادة دوران المياه، ووحدة الإنتاج المعزولة برقائق البولي ايثيلين عالي الكثافة.

علاوة علي وحدة التدريب على نظم الاستزراع السمكي، ووحدة الاستشارات والدراسات السمكية، ووحدة تصنيع الأغذية والأعلاف السمكية، ووحدة التحاليل ومؤشرات جودة المياه ، ووحدة المبيعات والتسويق الترفيه.

واشار الي إنه يتم بيع بلطي "شبار جامعة العريش" بسعر25 جنيها للكيلو، حيث تم تخصيص منفذ للتسويق وبيع الأسماك داخل مركز بحوث الأسماك بالمزرعة الإنتاجية لكلية العلوم الزراعية البيئية بالعريش، كما سيتم افتتاح منافذ أخرى للبيع داخل المحافظة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تدريب طلاب كليتي الاستزراع المائي والمصايد البحرية والعلوم الزراعية البيئية وباقي كليات جامعة العريش وشباب الخريجين والصيادين وكل الراغبين في التدريب على التقنيات الحديثة للاستزراع السمكي.


اقرا ايضا:
دراسات بيولوجية علي أسماك بحيرة البردويل

 


مركز بحوث الأسماك في سيناء الأحدث لنشر ثقافة الاستزراع السمكي
مركز بحوث الأسماك في سيناء الأحدث لنشر ثقافة الاستزراع السمكي
مركز بحوث الأسماك في سيناء الأحدث لنشر ثقافة الاستزراع السمكي
مركز بحوث الأسماك في سيناء الأحدث لنشر ثقافة الاستزراع السمكي
مركز بحوث الأسماك في سيناء الأحدث لنشر ثقافة الاستزراع السمكي

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استشاري "بالثروة السمكية" يكشف تفاصيل إنشاء أحدث مشروع للاستزراع المكثف .. تفاصيل

الزراعة: تكليف صلاح مصيلحى لرئاسة هيئة الثروة السمكية

تدريب صيفي مجاني لطلاب علوم الأزهر بأسيوط بوحدة الاستزراع السمكي

انطلاقة للتنمية الشاملة على أرض الفيروز.. رئيس جامعة العريش: التوسع في المزارع السمكية ونشر زراعة المحاصيل الاستراتيجية

اتفاق عُماني بريطاني فى مجال الاستزراع السمكي

ترشيحاتنا

حكم صلاة المرأة بدون ملابس داخلية.. الأزهر للفتوى يجيب

استياء رواد السوشيال ميديا بسبب فيديو خطوبة طفلين في عين شمس

اعتقدت أنه كذبة.. مريضة توجه تحذيرا بعد قضاء 22 يوما في مستشفى بسبب كورونا

نهاية مأساوية لـ ديلر عين شمس.. المخدرات سبب مقتله على يد زملائه

السودان يوافق على التطبيع مع إسرائيل والإعلان الرسمي في هذا التوقيت

بعد قرار التأجيل.. تعليق ناري من عزيز الشافعي: الزمالك مش بيعرف ياخد حقه

AdvertisementS

جد طفلي العراق اللذين قتلا على يد أمهما يكشف تفاصيل نارية حول الحادث ..فيديو

بعد إجراء عملية في لندن.. بسمة وهبة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

حكم صلاة المرأة بدون ملابس داخلية.. الأزهر للفتوى يجيب

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ بسمة وهبة.. بكاء هاني شاكر.. وتعليق ناري لـ عزيز الشافعي بسبب الزمالك

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

وزارة الداخلية العراقية تكشف تفاصيل عن الأم التي ألقت طفليها في نهر دجلة.. فيديو

في عيد ميلاد فاطمة التابعي.. عمرها الحقيقي وسر اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب

الضحية ضبطها برفقة عشيقها.. أم تعترف بقتل نجلها دفاعا عن النفس

أخبار الرياضة| تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وبكاري جاساما يقترب من إدارة مباراة الأهلي.. وغريب: قائمة المنتخب الأولمبي ليست نهائية

عريقات يخضع لعملية دقيقة في إسرائيل.. تفاصيل

بعد اختفائها يومين.. العثور على جثة امرأة حامل داخل ثلاجة في ظروف غامضة

ابنة عمرو دياب الأجرأ.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

ابنة عمرو دياب الأجرأ.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع.. صور

إهانات لفظية وتهديد راكبة بالضرب.. مشاجرة داخل حافلة بسبب خلاف حول الكمامة.. شاهد