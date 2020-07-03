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محافظات

دراسات بيولوجية علي أسماك بحيرة البردويل

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:30 م
اسماك البردويل
اسماك البردويل
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احمد صالح
يجري المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد "محطة بحوث التلول" ' دراسات بيولوجيه على بعض انواع الاسماك الفاخرة التي تنتجها بحيرة البردويل محافظة شمال سيناء .

ياتي ذلك فى اطار التعاون المشترك بين المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد وادارة البحيرة ' وذلك تحت اشراف الدكتور عمرو زكريا رئيس المعهد ' واللواء امجد الرعيه مدير عام
 بحيرة البردويل.

ويجري الفريق البحثي التابع للمعهد عمليات تشريح الاسماك ' وإجراء بعض الأبحاث عليها' من خلال بيانات تتضمن الاعمار ' ومدى نموها ' وكذلك اكتمال أجهزتها المختلفه .

ذلك علاوة علي دراسة نسب التلوث في البحيرة .. وتأثيره علي تكاثر الأسماك ونموها ' وكذا مدى توفر الغذاء الطبيعى لزيادة احجام الاسماك التي تتميز بها البحيرة .

وقال مدير البحيرة ' ان الدراسة تهدف الي تحقيق التنميه المستدامة لبحيرة البردويل' وزيادة معدلات الانتاج السمكي خاصة من أسماك الدويش.

ونفذت إدارة البحيرة خطة لازالة العوائق والمخلفات من القاع لاستكمال مشروع التطهير لرفع كفاءة البحيرة بمشاركة عدد من أصحاب المراكب لتسهيل مهمة العمل وسرعة الإنجاز قبل موعد افتتاح موسم الصيد بداية شهر يوليو الجاري
.

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دراسات بيولوجية علي أسماك بحيرة البردويل
دراسات بيولوجية علي أسماك بحيرة البردويل
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