لرفع كفاءتها.. تفاصيل خطة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء

واصلت إدارة بحيرة البردويل شمال سيناء،تنفيذ خطة تطوير وتنمية البحيرة ،تحت إشراف وتوجيهات الدكتور خالد أحمد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.





و تتضمن الخطة إزالة العوائق والمخلفات من البحيرة لاستكمال مشروع التطهير لرفع كفاءة البحيرة، بمشاركة عدد من أصحاب المراكب لتسهيل مهمة العمل وسرعة الإنجاز قبل موعد افتتاح موسم الصيد بداية شهر يونيو القادم.



كما تتضمن خطة التطهير ازالة الاطماءات الرملية داخل البواغيز الرئيسية التي تربطها بالبحر ،علاوة علي إزالة العوائق والمخلفات من قاع البحيرة منها هيكل لطائرة واعداد كبيرة من الكاوتش والبرازيل.



وتفقد اللواء ا.ح أمجد ابراهيم الراعية ،مدير عام بحيرة البردويل كلا من مرسي اغزيوان والنصر، وبرفقته اللجنة المسؤولة عن إزالة العوائق ، للتأكد من انتظام العمل فى إزالة العوائق والعمل على التطهير لكافة المراسي .



ولفت اللواء أمجد الراعية،إلى أن البواغيز تعمل على تجديد وتحسين خواص البحيرة بتبادل مياهها مع البحر وخروج الأمهات من البحيرة إلى البحر للتكاثر، وعودة الأمهات ومعها الزريعة إلى البحيرة، حيث الغذاء الطبيعي والمياه الهادئة.



وفي نفس السياق، قال المهندس سامي الهواري رئيس جمعية كنوز البردويل بشمال سيناء،إنه يجري تنفيذ "مبادرة رفع كفاءة الصيد والحد من المخاطر البحرية" ببحيرة البردويل بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالجورة مركز الشيخ زويد،وذلك لتحقيق معدل دخل اعلى لاسر الصيادين من خلال مجموعة من الانشطة .



