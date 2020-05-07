محافظ شمال سيناء: مطار العريش مؤمن بنسبة 100%.. فيديو

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن مطار العريش يعد مصدرا رئيسيا لمدينة العريش، وأنه تم عمل السور للمطار وهو الآن مؤمن بنسبة 100%، لكن لم يصدر قرار بتشغيله وسيكون مطارا دوليا.





وأضاف محافظ شمال سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن المطار مصنف مطارا دوليا؛ لأنه كان يستقبل جميع الطائرات، وسيتم تحويل ميناء العريش أيضًا لـ دولى وسيكون طفرة كبيرة ويسهم فى استيعاب العمالة بشمال سيناء.





ولفت محافظ شمال سيناء، إلى أنه يغضب عندما ينظر لأي بطاقة ويكون مكتوبا فيها لا يعمل.









وأكد أن أبناء سيناء بالكامل يجب أن تعمل فى المشاريع ويكون هناك وظيفة لكل مواطن.





وأوضح محافظ شمال سيناء، أن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة بشمال سيناء لتوفير فرص العمل للأهالى، أنه تم العمل فى المشاريع بسيناء وهناك مشاريع يتم العمل فيها من عام 96.









وأضاف محافظ شمال سيناء، أن هناك حوافز تعطي للمستثمر القادم، والدكتور مدبولى منذ 3 أشهر أصدر قرارات تحفيزية للمستثمرين منها الإعفاء الجمركى للمعدات حال دخولها البلاد لـ الاستثمار فى سيناء و هناك إعفاء من الضرائب لمدة.



