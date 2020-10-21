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سيارات

زيادة 1000 جنيه في اسعار سوزوكي اسبريسو 2021

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت بعض التقارير أن سوزوكي مصر قامت برفع أسعار طرازات اسبريسو الجديدة 2021 لاول مرة في مصر ، ولكن الزيادة التي تم اقرارها في سعر السيارة بسيطة ولم تتجاوز 1000 جنيه

وقالت التقارير إن أسعار السيارة الجديدة تبلغ 145 ألف جنيه بينما أسعار موديلات 2020 كانت 145 ألف بزيادة 900 جنيه

 وتحتوي السيارة على محرك 1000 سي سي 3 سلندر بقوة 67 حصان ، وعزم دوران 90 نيوتن مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات ، وربما ستأتي بناقل حركة أوتوماتيك أخر

 
ويتوفر للسيارة الكثير من المواصفات والامكانيات في السوق المحلي المصري حيث تشمل وسائل الأمان فيها فرامل ABS وEBD و2 ايرباج وحساسات ركن خلفية .


 وتحتوي السيارة على شاشة 7 بوصة تاتش، وتأتي بزجاج كهرباء وسنتر لوك وUSB وعدادات ديجيتال وبلوتوث ويبلغ طول السيارة 3.6 متر وعرضها 1.52 متر وعجلات 14 بوصة.

 يذكر أن اقتربت سوزوكي من طرح سوزوكي سياز 2021 suzuki ciaz السيدان التي اختفت من السوق المصري في الفترة الأخيرة وكانت السيارة حصلت مؤخرا في الهند على نسخة فيس ليفت وتحديثات في الشكل ومحرك أكبر.


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