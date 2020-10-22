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مرأة

بدون أدوية.. نوع مهمل من البذور يخلصك من ضغط الدم المرتفع

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 07:12 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
تعد الأسباب الدقيقة لارتفاع ضغط الدم غير معروفة، لكن هناك عدة أشياء قد تلعب دورًا  فى علاج ارتفاع ضغط الدم  إليك أطعمة تساعد على علاج ضغط الدم يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.


- بذور الكتان

  مصدر كبير للألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب وتحافظ على صحة القلب وتحسن الدورة الدموية

- الشوكولاتة الداكنة 
الشوكولاتة الداكنة التى تحتوي على ما لا يقل عن 50 إلى 70 في المائة من الكاكاو ، يمكن أن يساعد في خفض مستويات ضغط الدم ، وخاصة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم

 البيض 
  بياض البيض ، مفيد لارتفاع ضغط الدم . يمكن أن يساعد البيض المليء بالبروتين في تحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم. تناول البيض في وجبة الإفطار لخفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

  السلمون 
تعتبر الأسماك الدهنية ، مثل السلمون ، مصدرًا ممتازًا لدهون أوميجا 3 التى  تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتقليل الالتهاب أيضًا.

  الثوم 
يقلل من ضغط الدم على الجدران  يمكنك تناول الثوم نيئًا أو إضافته إلى السلطة الخضراء المورقة مع الزعتر أو الريحان لتعزيز إمكاناته بشكل أكبر.

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