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مرأة

مشروب مذهل يحارب ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب

الإثنين 25/مايو/2020 - 02:48 ص
كوليسترول
كوليسترول
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لمياء الياسين

مخاطر صحية عديدة مرتبطة بدهون البطن ، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري إليك مشروب صحى يعزز  عملية التمثيل الغذائي ويحرق السعرات الحرارية ويساعد على التخلص من السموم بشكل يومي لفقدان الوزن والحصول على بطن مسطح.

وفقا لموق بولد سكاى الهندى يعد الخيار من الخضراوات المنخفضة في الصوديوم  وبالتالي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم و إذابة دهون البطن إليك وصفات سهلة لعصير الخيار يمكن أن تعمل معجزات للتخلص من السموم.


فى محضر الطعام أضيفى حوالي 8 إلى 10 أوراق من النعناع إلى كوب من الماء.

دعيه يغلي ، ثم اتركه لمدة خمس دقائق وقشرى وابشرى 1 حبة متوسطة الحجم من الخيار ثم أضيفى عصير ليمونة واحدة وحفنه من النعناع إلى محضر الطعام ثم أضيفى الآن حوالي لتر ونصف من الماء إلى عصير الخيار والليمون والنعناع. اخلطه جيدًا. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور (الزنجبيل يحارب الالتهاب) إذا أردت.

 تناولى المشروب ثلاث مرات في اليوم على الأقل أو طوال اليوم.
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