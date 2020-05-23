جمال شعبان: القلب شريك للمخ في التدبر والتفكر.. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان ، استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن الإنسان لا يتحرك في الحياة حركة عشوائية على الإطلاق.





وأضاف جمال شعبان في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القلوب هي مناطق للبصيرة والتبصر والقلب شريك للمخ في التدبر والتفكر".





وتابع جمال شعبان:" القلب والمخ لا يتنافسان على الإطلاق و كل منهم يكمل عمل الآخر".





واكمل جمال شعبان:" القلب قد يفتي ويري ويبصر والبصيرة والتفكر مرحلة عميقة تميز الإنسان".





وتابع جمال شعبان:" التفكر واستخدام العقل والقلب في التفكر يتميز الإنسان عن سائر الفصائل البيولوجية،والإنسان يولد كصفحة بيضاء يملأها بأفعاله وتفكره ".



