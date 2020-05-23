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جمال شعبان: القلب شريك للمخ في التدبر والتفكر.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 07:25 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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هاني حسين
قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن الإنسان لا يتحرك في الحياة حركة عشوائية على الإطلاق.

وأضاف جمال شعبان في برنامجه " ربي زدني علما" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" القلوب هي مناطق للبصيرة والتبصر والقلب شريك للمخ في التدبر والتفكر".

وتابع جمال شعبان:"  القلب والمخ  لا يتنافسان على الإطلاق و كل منهم يكمل عمل الآخر".

واكمل جمال شعبان:"  القلب قد يفتي ويري ويبصر والبصيرة والتفكر مرحلة عميقة تميز الإنسان".

وتابع جمال شعبان:"   التفكر واستخدام العقل والقلب في التفكر يتميز الإنسان عن سائر الفصائل البيولوجية،والإنسان يولد كصفحة بيضاء يملأها بأفعاله وتفكره ".

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