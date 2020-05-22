جمال شعبان يوضح الفرق بين دقات القلب والنبضات.. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق، إن البعض منا لايعرف الفارق بين نبضات القلب ودقاته، موضحا إن الأولى يمكن معرفتها عن طريق لمس اليد فيما تعرف الأخري بسماعة الطبيب.





وأضاف الدكتور جمال شعبان ، خلال برنامج ««ربي زدني علما» المذاع على قناة« صدى البلد»، إن تضخم القلب من الممكن أن يكون فى الجدار فقط، ومن الممكن أن يكون فى القلب بأكمله، وهذا قد يكون بسبب تشوه ولذلك فالسير مجدي يعقوب يعمل على علاج مثل هذه الحالات.





وأشار الدكتور جمال شعبان ، إن الأورطي قد يصاب بالتمدد ولذلك، فالمصاب يجب عليه الذهاب سريعا إلى الطبيب لعلاجه مبكرا قبل أن يضطر للتدخل الجراحي لعلاجه.





موضحا إن هناك من ولد بقلبين ولكنه لم يعش حتى سن البلوغ، وهذه هي معجزة النص القرآنى التي تتمثل فى قوله تعالى :" ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه". وتابع جمال شعبان أن الشعور بخفقان القلب دليل على وجود خلل، خاصة أن القلب هو سر الحياة؛





وأضاف الدكتور جمال شعبان ، خلال برنامج ««ربي زدني علما» المذاع على قناة« صدى البلد» ، إن عدد ضربات القلب 100 ألف دقة فى اليوم، وسرعة ضربات القلب، تأتى مصحوبة بعدم الطمأنينة، مؤكدا إن الشعور بخفقان القلب دليل على وجود خلل لأن الطبيعي هو عدم الشعور بذلك.





وأوضح جمال شعبان، إن سرعة نبضات القلب، أو النشاط الكهربائى الزائد فى القلب، يدل على وجود خلل فى منظومة القلب، وهو ماينعكس على نبضات القلب وعدم انتظامها.