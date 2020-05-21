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جمال شعبان يكشف أنواع فحوصات القلب.. فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 09:02 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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هاني حسين
قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن من يشعر بوجع في الصدر ولم تظهر تغيرات في رسم القلب  لا يمكن ان نقول بأنه سليم إلا بعد إجراء باقي الفحوصات.


وأضاف جمال شعبان في برنامج " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  رسم القلب هو الخطوة الأولى في فحوصات القلب.


وتابع :"  هناك رسم القلب بالمجهود  لأن بعض الحالات تعاني من وجع في الصدر مع المجهود الزائد،  وهناك رسم قلب بالمجهود الكيميائي".


وأكمل جمال شعبان:"  لابد من توافر جهاز الصدمات القلبي بجانب جهاز رسم القلب بالمجهود لإسعاف المريض على الفور، ورسم القلب بالمجهود  يشخص الشريان التاجي".


وتابع:"  هناك الإيكو والموجات الصوتية للقلب لتشخيص أمراض القلب، والموجات الصوتية  تظهر أي  ضيق في الصمامات ونشاط عضلة القلب وكمية ضغط الدم في القلب".

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