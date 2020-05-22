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جمال شعبان: 100 ألف دقة للقلب فى اليوم والخفقان دليل على الخلل.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:05 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب السابق، إن الشعور بخفقان القلب دليل على وجود خلل، خاصة أن القلب هو سر الحياة. 

وأضاف الدكتور جمال شعبان ، خلال برنامج ««ربي زدني علما» المذاع على قناة« صدى البلد»، إن القلب هو سر الحياة، موضحا إن هناك من ولد بقلبين ولكنه لم يعش حتى سن البلوغ، ولذلك فمعجزة النص القرآنى تتمثل فى قوله تعالى :" ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه".

وأشار الدكتور جمال شعبان، إن عدد ضربات القلب هو 100 ألف دقة فى اليوم، مضيفا إن سرعة ضربات القلب، يأتى مصحوبا بعدم الطمأنينة، مؤكدا إن الشعور بخفقان القلب دليل على وجود خلل لأن الطبيعي هو عدم الشعور بذلك.

وأوضح جمال شعبان، إن سرعة نبضات القلب، أو النشاط الكهربائى الزائد فى القلب، يدل على وجود خلل فى منظومة القلب، وهو ماينعكس على نبضات القلب وعدم انتظامها.
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