منها لف سيقان الموز بغلاف بلاستيكي.. حيل سريعة لجعل الأغذية طازجة

حيل سريعه تساعدك لجعل أغذيتك الطازجة تدوم لفترة أطول ، مع الحفاظ على مذاقها أيضًا إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد









الأعشاب الطازجة لا تدوم طويلًا ، حتى لو احتفظنا بها في الثلاجة. ولكن هناك طريقتان يمكنك الاحتفاظ بهما لفترة أطول عامليها مثل الزهور. املأ كوبًا بالماء واغمسى الأعشاب في الماء. الآن قومى بتخزينها في الثلاجة.











3. تخزين الخس:

يجب غسل الخس والسبانخ قبل التخزين. اغسليها بالماء البارد وضعيها في أوعية زجاجية مع مناشف ورقية. تغطى بإحكام بغطاء بلاستيكي وتخزن في الثلاجة. وسيكون كل منها جاهزًا للاستخدام لأي طبق تريدينه





لا يعد تخزين البصل في الثلاجة فكرة جيدة بسبب الرطوبة. أيضًا ، لأن ثلاجتك بالكامل ومنتجات أخرى ستبدأ في شم رائحة البصل. ما يجب عليك فعله هو الاحتفاظ بها في سلة سلكية لأنها جيدة التهوية . بهذه الطريقة ، سيبقى طازجًا لأشهر. لا تخزنها مع البطاطس أبدًا ، لأنها ستصبح سيئة بشكل أسرع.

عن طريق لف سيقانه بغلاف بلاستيكي.

