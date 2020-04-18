قبل رمضان.. أطعمة لا يمكن تخزينها في الفريزر

تفضل العديد من السيدات الفريزر لتخزين الطعام من اجل توفير الوقت و الجهد في إعداد الطعام، و لكن الفريزر ليس جيد في تخزين كل الأطعمة وهناك اطعمة لا يجب مطلقا تخزينها في الفريزر.





-البطاطس

تحتوي البطاطس على نسبة عالية من الماء، و لذلك بعد تخزينها في الفريزر، قد تتحول إلي بطاطس طرية و لينة، إذا كنتي تقومي بطبخ وجبة مع البطاطس، و تريدي تخزين ما تبقي من البطاطس، فمن الأفضل تخزينها مطبوخة . علىإذا





-الأطعمة المقلية

تقوم العديد من السيدات بتحمير وقلي العديد من الاطعمة في عطلة الأسبوع وتخزينيها لسرعة أستخدامها خلال أيام الأسبوع الممتلئة بالمهام الكثيرة عليك ، ولكن تخزين الأطعمة المقلية في الفريزر يفقدها القرمشة اللذيذة، اذا كنت تريد تخزين قطع من ناجتس الفراخ أو البانية أو اي شئ في الفريزر، فمن الأفضل تسويتها في الفرن.





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- اللحوم

تقوم العديد من السيدات بأستخراج اللحم من الفريزر للإستعداد لطهيها ولكن بسبب ظرف معين قد لا تجدين الوقت لطهيها وتعيده مرة أخرى للفريزر، فلا تقومي ابدا بإعادة تجميد اللحوم بعد الإذابة، لأن تجميد و إذابة الأطعمة اكثر من مرة تجذب البكتريا الضارة إلي اللحوم ، افضل شئ هو طهر اللحوم بعد إذابتها تماما من الثلج، و يمكن تخزينها مرة اخري اذا كانت مطبوخة، لأن الطبخ يخلصها من جميع البكتريا الضارة.



