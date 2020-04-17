AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عشان الحظر.. خطوات بسيطة لتلوين البيض للاحتفال بشم النسيم.. صور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:52 م
طرق تلوين البيض
طرق تلوين البيض
Advertisements
نهى هجرس
سوف تقوم العديد من السيدات بتجهيز المنزل بشكل جديد للاحتفال بشم النسيم، ولكل عائلة طرق خاصة للاحتفال بشم النسيم فى منزلها.

ولذلك سوف نقدم لكى أبرز الطرق التى يمكن استخدامها لتلوين البيض بشكل آمن برفقة الأطفال.

يمكنك استخدام الألوان الطبيعية مثل البنجر الذى يضيف اللون الأحمر بشكل زاهى على البيض برفقة الأطفال.

اقرأ أيضًا

كما يمكنك استخدام ألوان المياه لتلوين البيض ، ورسم أشكال مختلفة عليه، وذلك بوضع مجموعة من الأوراق المفرغة على هيئة أشكال بسيطة وتلوينها.

ويمكن استخدام الكرنب الأحمر كطريقة طبيعية فى تلوين البيض باللون اللبنى، وذلك عن طريقة وضعه فى ماء الكرنب طوال الليل.

وإليكم أبرز الصور والأشكال لتلوين البيض.
عشان الحظر.. خطوات بسيطة لتلوين البيض للاحتفال بشم النسيم.. صور
عشان الحظر.. خطوات بسيطة لتلوين البيض للاحتفال بشم النسيم.. صور
عشان الحظر.. خطوات بسيطة لتلوين البيض للاحتفال بشم النسيم.. صور
عشان الحظر.. خطوات بسيطة لتلوين البيض للاحتفال بشم النسيم.. صور
عشان الحظر.. خطوات بسيطة لتلوين البيض للاحتفال بشم النسيم.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رومانسية وشياكة.. 20 فكرة لديكور منزلك في عيد الحب

عشان متخرجيش من البيت.. أبرز الهدايا اليدوية لتقديمها فى عيد الأم..صور

من مطبخك .. طرق طبيعية لتلوين البيض في شم النسيم

قبل شم النسيم.. أفكار غير تقليدية لتلوين البيض

ترشيحاتنا

إسرائيل: 12982 إصابة و151 وفاة بفيروس كورونا

نجاح ساحق أم فشل ذريع.. الصين توقف تجارب أدوية لعلاج فيروس كورونا

بعد إصابتها بـ كورونا.. ممرضة سعودية ترسل رسالة لمديرها.. ماذا قالت؟

لاعب نادي الزمالك يستغل فترة التوقف الرياضي ويدخل عش الزوجية

وزارة الصحة تحث المواطنين على التبرع بـ الدم

صورة نادرة لـ عادل إمام بصحبة أولاده الثلاثة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانت في غيبوبة وقت الولادة.. أم متعافية من كورونا تحمل طفلتها للمرة الأولى.. صور

عشان الحظر.. خطوات بسيطة لتلوين البيض للاحتفال بشم النسيم.. صور

أول تعليق لـ أبو هشيمة بعد زواجه بـ ياسمين صبري.. شاهد