عشان الحظر.. خطوات بسيطة لتلوين البيض للاحتفال بشم النسيم.. صور

سوف تقوم العديد من السيدات بتجهيز المنزل بشكل جديد للاحتفال بشم النسيم، ولكل عائلة طرق خاصة للاحتفال بشم النسيم فى منزلها.





ولذلك سوف نقدم لكى أبرز الطرق التى يمكن استخدامها لتلوين البيض بشكل آمن برفقة الأطفال.





يمكنك استخدام الألوان الطبيعية مثل البنجر الذى يضيف اللون الأحمر بشكل زاهى على البيض برفقة الأطفال.





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كما يمكنك استخدام ألوان المياه لتلوين البيض ، ورسم أشكال مختلفة عليه، وذلك بوضع مجموعة من الأوراق المفرغة على هيئة أشكال بسيطة وتلوينها.





ويمكن استخدام الكرنب الأحمر كطريقة طبيعية فى تلوين البيض باللون اللبنى، وذلك عن طريقة وضعه فى ماء الكرنب طوال الليل.



