غيرى جو البيت.. أبرز الصور لتجديد ديكور منزلك فى رمضان بخطوات بسيطة

تفضل العديد من النساء تزيين المنزل بديكورات بسيطة فى شهر رمضان الكريم، فتمتلك البيوت جاذبية خاصة فى هذا الشهر مع إضافة الديكورات الملونة التى يفضلها الأطفال أيضًا، ويتحمسون بشكل كبير للمساعدة فى إعدادها.









كما يفضل استخدام الألوان بين البنفسجي والبرتقالي والأخضر والوردي بين المقعد والفانوس وأطباق الطاولة لمزيج من العصرية والتجدد مع العودة إلى الأصالة والكلاسيكية.





ويفضل إضافة المجالس العربية لغرف الجلوس، واختيار الشكل المفضل لديك، ويمكنك تغليف الوسائد والطاولات بشكل الخيمة العربية الرمضانية للديكور مع بعض الفوانيس الزجاجية.





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ويمكن وضع الفانوس الذهبي الكبير والفانوس الشمعي الجميل والمصحف الوردي اللون على الطاولة مع الوسائد المنقوش عليها هلال رمضان ورمضان كريم لجمال غرفة الجلوس ووضع ديكور مختلف لرمضان.



