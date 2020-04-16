AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

غيرى جو البيت.. أبرز الصور لتجديد ديكور منزلك فى رمضان بخطوات بسيطة

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:03 م
ديكور رمضان
ديكور رمضان
Advertisements
نهى هجرس
تفضل العديد من النساء تزيين المنزل بديكورات بسيطة فى شهر رمضان الكريم، فتمتلك البيوت جاذبية خاصة فى هذا الشهر مع إضافة الديكورات الملونة التى يفضلها الأطفال أيضًا، ويتحمسون بشكل كبير للمساعدة فى إعدادها.


كما يفضل استخدام الألوان بين البنفسجي والبرتقالي والأخضر والوردي بين المقعد والفانوس وأطباق الطاولة لمزيج من العصرية والتجدد مع العودة إلى الأصالة والكلاسيكية.

ويفضل إضافة المجالس العربية لغرف الجلوس، واختيار الشكل المفضل لديك، ويمكنك تغليف الوسائد والطاولات بشكل الخيمة العربية الرمضانية للديكور مع بعض الفوانيس الزجاجية.

أقرأ أيضًا

ويمكن وضع الفانوس الذهبي الكبير والفانوس الشمعي الجميل والمصحف الوردي اللون على الطاولة مع الوسائد المنقوش عليها هلال رمضان ورمضان كريم لجمال غرفة الجلوس ووضع ديكور مختلف لرمضان.

كما يمكنك أستخدام الأوراق البيضاء، وقصها مع الأطفال على هيئة أشكال مختلفة، وتلوينها بألوان مختلفة ومحببة لديهم ثم تعليقها على الحائط أو وضعها على الطاولة بشكل ناعم.
غيرى جو البيت.. أبرز الصور لتجديد ديكور منزلك فى رمضان بخطوات بسيطة
غيرى جو البيت.. أبرز الصور لتجديد ديكور منزلك فى رمضان بخطوات بسيطة
غيرى جو البيت.. أبرز الصور لتجديد ديكور منزلك فى رمضان بخطوات بسيطة
غيرى جو البيت.. أبرز الصور لتجديد ديكور منزلك فى رمضان بخطوات بسيطة
غيرى جو البيت.. أبرز الصور لتجديد ديكور منزلك فى رمضان بخطوات بسيطة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرف نوم بنات.. رقيقة ومناسبة للأطفال والمراهقات

مطابخ أمريكية صغيرة.. 10 نصائح للعروس قبل اختيار المطبخ

«الوافدين بالتعليم العالي» تطلق مسابقة أجمل فانوس

حيل بسيطة لتلميع فوانيس السيارة

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد مصابي كورونا في الغربية.. وتحرك فوري من الصحة

رئيس الوزراء: وقف كافة وسائل النقل والمترو والقطارات يوم الاثنين

حماية المستهلك: الكمامة بـ 2 جنيه واللى يشتريها أغلى من كده يبلغنا

رد الخارجية الصينية على اتهامات تخليق كورونا بمعمل ووهان

الخفافيش تهاجم قرية بالقليوبية ليلا

مُستجدات اجراءات المكافحة.. وزيرة الصحة: تلقينا 266 ألف استفسار و50 ألف بلاغ عن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار برفقته

بعد رفضها التقاعد لمواصلة رعاية مرضاها.. ممرضة مسنة تلقى حتفها بسبب وباء كورونا

غيرى جو البيت.. أبرز الصور لتجديد ديكور منزلك فى رمضان بخطوات بسيطة