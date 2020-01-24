لو هتغيري الديكور.. نصائح لاختيار ألوان دهان الحوائط المناسبة لمنزلك

يجب اختيار الوان الدهانات بعناية و تركيز لانها من المؤثرات القوية جدا في شكل الديكور وقدم موقع موبيكان المختص بالديكور نصائح لاختيار ألوان الحوائط حيث ان اختيار لون الحوائط للمنزل لابد اختياره بعنايه شديده و الاهتمام بالألوان حاجة ضرورية في كل منزل ، في تنسيق الديكور والوانه له تأثير مباشر على الحالة النفسية للأفراد المقيمين في المنزل فهي تعبر عن شخصيتهم.

فيجب تختاري لون اساسي و غالب علي الغرفة بنسبة 60% ولو اخر ثانوي تكون نسبته 30 % و لون اخير نسبته 10% و غالبا اللون الذي تكون نسبته 10% يكون لو قوي و مشرق مثل الاحمر او الاصفر وهو من الألوان التي تقلق العديد من الناس من اختيارها.

فمثلا يمكن عمل اللون الأساسي الذي نسبته 60% هو لون حائط الغرفة واللون الثانوي الذي نسبته 30% هو لون القماش او الاثاث و اللون الثالث الذي نسبته 10% يكون لون قطعه فنيه او قطعة ديكور تظهر ب لون مميز لتغيير جو الغرف





وضع قطعة سوداء في الغرفة:-

يقول بعض المصممين والمبتكرين في الديكور أن من الضروري وضع قطعه سوداء في الغرفة ايا كانت لكنها تظهر جمال باقي الالوان في الديكور.

يجب اختيار الدرجه الصحيحه من الألوان ، فعادة تكون المشكلة ليست في اللون نفسه لكن في الدرجة التي قمتي باختيارها لذلك يجب عند اختيار الالوان تكون مختارة علي الطبيعه.

والأفضل دائما في الاختيار للألوان ان يكون لون طبيعي ومتعارف عليه للحوائط ولون غامق و داكن للأرضية و لون فاتح و مشرق للسقف.

يجب اختيار الاثاث و تحديد كل قطعة في مكانها قبل الطلاء لتحديد مكان كل قطعة في البيت و معرفة اللون الذي سيتم السيطره به من الاثاث لاختيار لون طلاء مناسب له.

عادة يتم الجمع بين الألوان لاظهار قطع معينه في الغرفة و لأن الجمع بين لونين فاتح و غامق يعطي للمكان شكل رسمي نوعا ما لذلك يتم اختيار الالوان المتضادة في غرفة الجلوس او غرفة المعيشة.



