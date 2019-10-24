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مرأة

لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 07:30 م
احدص صيحات ديكور
احدص صيحات ديكور 2019
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رشا عوني
عادة ما تهتم كل عروس بتفاصيل منزلها، فتجري ترتيباتها وتختار ألوان الجدران والأثاث والسجاد، وتضع اللمسات النهائية بإضافة الديكورات المميزة، فهي التي تضفي للمنزل بهجة ورونقًا خاصًا، وتتجه صيحات الموضة هذا العام فيما يخص الديكورات بالألوان الفاتحة، مع دمجها بالذهبي والفضي، والتابلوهات الكبيرة، والرسومات المنقوشة بالورود.

ألوان الأثاث تتجه هذا العام إلى الرمادي والأبيض في القطع الخشبية، فهي بسيطة ويمكن تنسيقها مع أي لون في الستائر والسجاد و المفارش، والديكورات أيضًا، فلم تعد درجات البيج والبني رائجة هذا العام .

هناك اتجاه سائد بتخصيص مكان صغير في المنزل وتنسيقه بشكل عصري مميز يجمع بين المودرن والكلاسيكي، مثل وضع كراسي ملونة بألوان زاهية كالأصفر، الأزرق، أو الأحمر، مع طاولة صغيرة وديكور يتداخل به اللون النحاسي أو الذهبي.

كما انتشرت مؤخرًا صيحة التابلوهات الكبيرة التي تتخذ مساحة واسعة من الحائط، فهي مناسبة لغرفة المعيشة وتنسيقها مع ألوان الأنتريه.

يمكنك إعادة استخدام صيحة المرايات في أرجاء المنزل، حيث تتواجد الآن مرايا مزودة بإطار ذهبي أو نحاسي تمنح الغرفة مظهرًا مميزًا، وتصلح للسفرة أو غرفة المعيشة أو غرفة النوم أيضًا.

كذلك تتصدر صيحة الطاولات النحاسية والذهبية المفرغة صيحات الموضة، فهي بسيطة وأنيقة وتتماشى مع الاستايل المودرن أو الكلاسيكي.

الديكورات الخشبية أيضًا مازالت تتصدر صيحات الموضة، فهي بسيطة وغير مكلفة، وتتماشى مع أي لون، ويمكنك تنسيقها بوضع عدة أرفف خشبية وإضافة الكتب عليها أو برواز صغير أو فازة ملونة.
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
لو بتجهزي شقتك.. دليلك لـ أحدث صيحات الديكور 2019
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