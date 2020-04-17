قبل شم النسيم .. أفكار غير تقليدية لتلوين البيض

مع قرب حلول عيد شم النسيم، اعتاد المصريون على الرسم وتلوين البيض بالألوان الطبيعية والصناعية، فهى من أبرز العادات التى تحرص على ممارستها الكثير من الأسر المصرية، من أجل إدخال البهجة على أسرهم وأطفالهم.
ويقوم أفراد كل بيت فى مصر على تلوين البيض فى عيد شم النسيم، ويظهر من خلاله إبداعات العائلة فى ابتكار أفكار مبهجة تعبيرا عن سعادتهم فى هذا اليوم.
فيمكنك استخدام الألوان الصناعية أو الطبيعية للقيام بالرسم على البيض و الحصول على الأشكال و الرسومات التى ترغبين فى تطبيقها، فهناك الكثير من الرسومات البسيطة التى يمكنك القيام بها.
لذلك نعرض لكم فيما يلى مجموعة من الصور المبتكرة والمختلفة لتلوين بيض شم النسيم وإسعاد أسرتك.