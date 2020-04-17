قبل شم النسيم .. أفكار غير تقليدية لتلوين البيض

تحركات برلمانية لحظر التجول في شم النسيم 24 ساعة.. نواب: تطبيقه لن يؤثر على عجلة الاقتصاد وسيحمي صحة المواطن.. ورسالة من رئيس لجنة التعليم بعنوان احتفل مع أسرتك فى البيت