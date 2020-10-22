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تكنولوجيا

هواوي تعلن رسميا عن هاتف Mate 40 Pro بسعر 22 ألف جنيه.. صور

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:01 م
هاتف Huawei Mate
هاتف Huawei Mate 40 Pro
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة هواوي Huawei، رسميا عن سلسلة هواتفها الأحدث Mate، من خلال حدث افتراضي عبر الإنترنت نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد، وكشفت الشركة الصينية عن تشكيلة Mate 40، والتي تضم هاتفين هم Huawei Mate 40 وHuawei Mate 40 Pro و +Huawei Mate 40 Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف هواوي Mate 40 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة وبدقة 1344 × 2772 بكسل، وبمعدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتزا في الثانية، بها ثقبا مزدوجا مخصص للكاميرا الأمامية أعلى يسار الشاشة والتي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة للعدسة f/2.0.

ويقدم هاتف Huawei Mate 40 Pro، أربع كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة 1 / 1.28،  قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، الإضافة إلى مقاطع بطيئة الحركة بدقة 1080 بكسل و 480 إطارًا في الثانية، وكاميرا ثانية بزاوية واسعة بدقة 20 ميجابيكسل وبفتحة عدسة  f/1.8، والثالثة 8 ميجابكسل وفتحة f / 4.4، والرابعة بدقة دقة 12 ميجابكسل والتي تقدم تكبير 3x.

ويعمل هاتف Huawei Mate 40 Pro، بواسطة معالج من نوع Kirin 9000، بتكنولوجيا 5 نانوميتر يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف Huawei Mate 40 Pro، على بطارية بسعة 4.400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط ، يتم شحنها عن طريق منفذ USB-C، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم EMUI 11، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ولكن بدون خدمات جوجل.

ويتوفر هاتف Huawei Mate 40 Pro، بثلاثة ألوان هي: الأسود، والأبيض والذهبي، بسعر يعادل 1200 يورو (أي ما يعادل 22,341 جنيها مصريا)، وستوفر للبيع الهاتف في أوروبا اعتبارا من يوم 9 نوفمبر القادم، بخيار واحد للذاكرة 8 جيجابايت +256 جيجابايت. 
هاتف Mate 40 Pro هاتف Mate 40 Pro
هاتف Mate 40 Pro هاتف Mate 40 Pro
هاتف Mate 40 Pro هاتف Mate 40 Pro
هاتف Mate 40 Pro هاتف Mate 40 Pro
هاتف Mate 40 Pro هاتف Mate 40 Pro

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