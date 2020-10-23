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سيارات

لاندروفر رنج روفر تكشف عن الجيل القادم بعجلات طويلة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
تستعد لاند روفر لطرح الجيل الجديد من موديلات رنج روفر ، ومنهم نسخة قاعدة العجلات الطويلة للراغبين في أكبر مساحة داخلية ممكنة مع ظهور السيارة مؤخرا أثناء اختبارها .



وبعد انتشار الصورة التجسسية تم إصدار السيارة بالتصميم الخارجي العام بدون تغييرات جذرية ، مع الاكتفاء بتحديث المصابيح الامامية وتصميم  الزجاج الخلفي وما إلى ذلك.

كما ركزت لاندرفر على تغيير المنصة واستخدام كمية كبيرة من الألمنيوم في الهيكلة لتخفيف الوزن وتحسين الأداء ، وصرفية الوقود ن مع دعم المنصة الجديدة لعدد كبيرة من المحركات ، مثل محرك V8 المستخدم غالبا في هذه النسخة المصورة

ويعتبر المحرك هو نفسه محرك  V8تيربو مزدوج سعة 4.4 لتر من بي ام دبليو، وستحصل رنج روفر القادمة على محركات بنزين وديزل وهايبرد وكهرباء، مع تدشينها في 2021 وطرحها في 2022.

يذكر أن أعلنت شركة جاكوار لاندروفر إنتاجها للمحرك "إنجينيوم" (Ingenium) رقم مليون ونصف، خلال احتفالية لها داخل مصنعها، بسبب أنه إنجاز رائد للشركة الانجليزية العريقة، وتأكيد على مركزها الرائد في هذا المجال من خلال إضافة مجموعة نقل حركة متطورة جديدة.


وينتج مركز تصنيع المحركات (EMC) من شركة جاكوار لاندروفر في وولفرهامبتون، في المملكة المتحدة، عائلة مجموعات نقل الحركة شديدة الكفاءة "إنجينيوم"، ليوفر مجموعة من المحركات الكهربائية لمختلف سيارات جاكوار ولاند روفر.

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