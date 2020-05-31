ظهور لاندروفر ديفيندر 2021 .. صور

ظهرت لاندروفر ديفيندر 2021 من خلال مجموعة من الصور التي استطاع جواسيس السيارات التقاطها ، وتعتبر هذه السيارة الرياضية الراقية والقويه قد تظهر قريبا بشكل رسمي كموديل للعام 2021 بتطويرات جذابة في مناطق متفرقه داخل وخارج السياره.

و المعلومات المتوفرة عن لاندروفر ديفيندر حتى الان انها ستأتي بمحرك V8 وبلونين وتظهر السياره اثناء تجربتها بمجموعه مصابيح تحدد ملامح جديده لشخصيتها . وبمؤخرة السياره تطل من الأسفل أربع فوهات عادم – زوج بكل جانب مع كاتم صوت بينهما يبدو مرئيا بارزا .

رغم جهد جواسيس السيارات ومهارتهم في التقاط صور نادرة لللاندروفر الجديده الا انهم لم يتمكنوا من معرفة حقيقة المحرك V8 الذي يربض تحت غطاء المقدمه ، وتقول التسريبات ان هناك اكثر من احتمال ينتظر المحرك أحدهما ان جاكوار لاندروفر قد تستخدم نماذج مستقبلية من قلعة BMW مما يعني ان ديفيند قد تعتمد على المحرك الألماني المزدوج توربو 4.4 ليترات

وتصل قوته الضاربه الي 617 حصانًا (460 كيلووات) و 553 رطلًا (750 نيوتن متر). والاحتمال الثاني ان تعتمد ديفيندر على محرك V8 سعة 5 ليترات بشاحن فائق القوة مع موديلات شقيقه مثل رينج روفر ، رينج روفر سبورت ، ورينج روفر فيلا . ومع ذلك ، يقال أن الشركة تنوي التخلص التدريجي من هذا المحرك القوي .

وتظهر لقطات التجسس فقط الطراز ديفيندر 110 بأربعة أبواب كحصان اختبار لطراز V8. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت الشركة ستعرض المحرك ذي الثماني أسطوانات في الموديل الأصغر ديفيندر 90 أيضًا.

أما عن الموعد المؤكد لظهور لاندروفر ديفيندر فالمتوقع أن يحدث ذلك أواخر عام 2021مما يفتح الباب لمزيد من مغامرات التجسس للوقوف على حقيقة ديفيندر القادمة.