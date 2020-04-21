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سيارات

نسخة مصغرة من إصداري 90 و110.. لاندروفر تكشف تفاصيل عن ديفندر 80 الجديدة.. صور

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة لاندروفر لصناعة السيارات، عن تخطيطها لطرح موديل جديد من "ديفندر" ليصبح "ديفندر 80" الجديدة، وهي النسخة المصغرة لديفندر القياسية وبسعر أرخص.


ويأتى سبب تسمية السيارة ديفندر الجديدة بـ" 80" هو أن لاندروفر تطلق أسماء “ديفندر 90″ و”ديفندر 110” على سيارات ديفندر القياسية 2 باب و4 أبواب على التوالي.


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وغالبا سيتم بناء ديفندر 80 الجديدة، في آسيا، بمنصة مشتركة مع شركة "تاتا" الهندية الأم، وربما نفس المنصة التي تدعم "تاتا هارير" الموجهة للسوق الهندية.

 

خيارات المحرك غالبًا ستشمل محركات Ingenium تيربو الأصغر حجمًا لجاكوار لاندروفر، مثل محرك 3 سلندر، وربما نسخ هجينة مخففة وهجينة بالقابس.

 

ومن المتوقع طرح السيارة في 2022 بأسعار تتعدى 30,000 دولار وستنافس مثيلاتها من "فورد برونكو"، و"برونكو سبورت" الأصغر حجما و"جيب رانجلر".

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