AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن يعد بلقاحات مجانية للجميع ضد كورونا في حال فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:28 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
تعهد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، بتوفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد مجانا "للجميع" في حال فوزه بالانتخابات، وذلك في إطار خطته الوطنية لمكافحة الوباء.


وأكد بايدن - في خطاب استعرض فيه خطته لمكافحة الفيروس، قبل 11 يوما من موعد الانتخابات حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم، السبت - أنه "فور توافر لقاح آمن وفعال، فإنه يجب أن يتاح مجانا للجميع، سواء كان لديهم تأمين أم لا".


وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد أكد بدوره أن اللقاح يجب أن يوفر مجانا.


ويلقي الديمقراطيون باللوم على الرئيس الجمهوري في مسألة عدم وجود استجابة فيدرالية قوية للوباء الذي أودى، حتى الآن، بحياة أكثر من 223 ألف شخص في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تأثرا بكوفيد-19 في العالم.


وقال بايدن "إن كوفيد-19 يتجاوز كل شيء واجهناه في تاريخنا الحديث، وهو لا يظهر بوادر تباطؤ"، مشددا على أن "الفيروس يزداد قوة في كل الولايات الأمريكية" تقريبا.


وأضاف نائب الرئيس السابق البالغ 77 عاما "نحن في هذه الأزمة منذ نحو 8 أشهر، والرئيس ليست لديه خطة حتى الآن".


وأردف بايدن في خطاب متلفز: "لقد تخلى عنكم، تخلى عن أسرتكم، وتخلى عن أمريكا".


وتعهد بايدن في حال فوزه بأن يضع "على الفور" استراتيجية وطنية "للتغلب على الفيروس" والعودة إلى الحياة الطبيعية.


وهو عازم في هذا الإطار على استشارة حكام الولايات الخمسين خلال الفترة الانتقالية، قبل تنصيبه في 20 يناير في حال فوزه، حسب قوله.


ويقول بايدن إنه بمجرد وصوله إلى السلطة، سيدعو الكونجرس على وجه الخصوص إلى التصويت على قانون لتمويل مكافحة فيروس كورونا، وسيفرض وضع الأقنعة في المباني الفيدرالية ووسائل النقل بين الولايات.

ترشيحاتنا

لاندروفر تختبر رنج روفر land rover range rover الجديدة كليا.. صور

إغلاق الملاعب الرياضية والمتنزهات المغربية.. حظر تجوال في الدار البيضاء لمدة شهر بسبب كورونا

قبل دقائق من انطلاق الانتخابات.. تعرف على طريقة التصويت ومبطلاته

البطل المجهول.. شاهد رجل إطفاء ينقذ رضيعة من وسط نيران انفجار هائل| صور

سيد عبد الحفيظ: فيكتور جوميز أعطى درسا رائعا فى الذكاء وتطبيق القانون

بمناسبة 53 عاما على عيد القوات البحرية.. أحدث الغواصات التقليدية في العالم تحمي الأمن القومي المصري

AdvertisementS

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

الاهلي يكشف موقف فتحي ومعلول من نهائي أفريقيا وسبب تغيير الشناوي أمام الوداد

دعاء الغسل من الجنابة وحكم تأخير الاستحمام

تحدى الكورونا فى الجونة... هانى رمزى يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع زوجته

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

أخبار الفن | شيك ليلى أحمد زاهر.. الفستان الأجرأ بالجونة السينمائي.. عيد ميلاد ابنة أحمد الفيشاوي

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل 14 محافظة

نورهان منصور تشعل السوشيال ميديا بسبب إطلالتها فى مهرجان الجونة... شاهد

أخبار التوك شو.... سمير صبري يحرج مذيعة بسبب الكمامة.. هاني شاكر يدخل في نوبة بكاء على الهواء

في ذكرى المولد النبوي.. تعرف على معجزة النبي محمد مع الشاة المسمومة

احذفها فورا.. 21 تطبيق ألعاب تخترق الحسابات البنكية لمستخدمى هواتف أندرويد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على سعر الإيجار الشهري لأسرع سيارة في العالم بوجاتي شيرون bugatti chiron.. صور

لاندروفر تختبر رنج روفر land rover range rover الجديدة كليا.. صور

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب