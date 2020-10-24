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مرأة

بدون أدوية.. طرق للسيطرة على ضغط الدم

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

يمكن أن يتسبب  الطعام والدواء وأسلوب الحياة والعمر وعلم الوراثة في ارتفاع  ضغط الدم المرتفع إليك أسباب ارتفاع ضغط الدم ونصائح للتحكم فيه  بدلا من أن يتسبب إهمال ارتفاع الضغط فى مشاكل في القلب والكلى.

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وفقا لموقع برايت سايد تعد أسباب ارتفاع ضغط الدم هى الاعتماد على تناول نظام غذائي غني بالملح والدهون أو الكولسترول والإصابة بالأمراض المزمنة مثل مشاكل الكلى والهرمونات والسكري وارتفاع الكوليسترول والتاريخ العائلي، خاصة إذا كان والداك أو أقاربك الآخرون يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

ويمكن التحكم في الضغط  المرتفع من خلال إتباع عدة نصائح يومية..

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1-النوم من 6 إلى 8 ساعات  والنوم مبكرًا وعدم السهر. 

2- المشي يوميا نصف ساعة لتقليل ضغط الدم وتقليل الكوليسترول والدهون وحماية القلب.

3-اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب وتقليل الدهون المشبعة. 

4- تقليل استهلاك الملح . 

5-البعد عن التدخين و التوتر والقلق وضرورة تناول العلاج بانتظام بحسب استشارة الطبيب .

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إليك أبرز الأطعمة التى تساعد على انخفاض ضغط الدم لمرضى الضغط المرتفع.

1 - الليمون: يقلل من تصلب الأوعية الدموية مما يقلل من ارتفاع ضغط الدم

2. الموز:غني بالبوتاسيوم  مما يجعله مثاليًا في علاج ارتفاع ضغط الدم

3. عصير البنجر: فهي يفيد أيضًا في علاج ضغط الدم المرتفع.

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