بدون أدوية.. طرق للسيطرة على ضغط الدم

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وفقا لموقع برايت سايد تعد أسباب ارتفاع ضغط الدم هى الاعتماد على تناول نظام غذائي غني بالملح والدهون أو الكولسترول والإصابة بالأمراض المزمنة مثل مشاكل الكلى والهرمونات والسكري وارتفاع الكوليسترول والتاريخ العائلي، خاصة إذا كان والداك أو أقاربك الآخرون يعانون من ارتفاع ضغط الدم.





ويمكن التحكم في الضغط