جمال شعبان: الضغط المرتفع يسبب انفصال شبكية العين .. فيديو

أكد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب سابقا إن ضغط الدم المرتفع قد يسبب مشاكل في شبكية العين، وقد يؤدي إلى انفصال شبكية العين أو جلطة أو ضمور في الشبكية .
وأوضح جمال شعبان في برنامجه المذاع على قناة صدى البلد، أن الضغط المرتفع قد يسبب الشعور بزغللة وبعدها تبدأ العديد من مشاكل العين.
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وأوضح ان فحص قاع العين يكشف العديد من امراض القلب منها تصلب الشرايين وحالة القلب والاوعية الدموية وضغط الدم .
وأكد عميد معهد القلب سابقا أن ضغط الدم المرتفع يحتاج فقط الى عناية خاصة دون خوف لكن اهماله قد يسبب كوارث صحية.
وأشار إلى أن قياس ضغط الدم في الصيدلية كما يفعل معظم المصريين ، هو اختبار غير دقيق ولن يعطيك النتيجة الصحيحة يفضل قياسه لدى طبيب القلب او الباطنى.