مؤشرات أولية بالإسكندرية.. فوز الصافي بمقعد دائرة العطارين بإجمالي 28139 صوتا

أظهرت المؤشرات الأولية وفقا للمحضر الرسمي الصادر من اللجنة العامة بالدائرة الخامسة “العطارين" أن إجمالي عدد الناخبين الذين ادلوا بأصواتهم أمام اللجان 57750 صوتا، وأن إجمالي عدد الأصوات الباطلة في كافة اللجان 12890صوتا، وأن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 44860 صوتا.





وقال رئيس اللجنة العامة بالعطارين إن الصافى عبد العال محمد الصغير حصل على 28139، تليه ملكة عبد الرازق عبد الحميد مسعود، 9023، ومحمد السيد احمد السيد المليجى 2028.





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واختتم ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 بالمرحلة الأولى في الداخل، بعد غلق اللجان مساء أمس فى تمام التاسعة مساء، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.





يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا في 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.





وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.





وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 24 و25 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.



