القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1442 هـ

نظمت القوات المسلحة إحتفالها السنوى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1442هـ >





حيث بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم ، وألقى فضيلة الدكتور طارق عبد الحميد عبد الرؤوف مدير عام بوزارة الأوقاف محاضرة تحدث فيها عن الدروس والعبر التي نستلهمها من سيرة النبى صلى الله علية وسلم ، والإقتداء بها قولًا وعملا وخلقًا للحفاظ على بناء وتماسك المجتمع.





وشدد على ضرورة تكاتف أبناء مصر والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن والحفاظ عليه ووضع مصلحته فوق كل إعتبار ، مؤكدًا بأن لمصر جيش قوى كرمة الله وجعله مرابطًا وأمينًا على حمايتها وصون أمنها وإستقرارها.



