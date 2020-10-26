AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

السجن 5 سنوات لتاجر سلاح في شبرا الخيمة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 06:05 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية المستشار حسن قنديل والمستشار محمود خليل بالسجن خمس سنوات لصاحب متجر ومخزن وتغريمه مبلغ ألف جنيه لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص وذخيرة بعدد ١٠ طلقات كما قضت بسجن "المسئول عن المخزن لمدة سنة بتهمة التستر على الجريمة وعدم الإبلاغ عنها.

كانت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية تلقت معلومة بقيام المتهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وبإجراء التحريات اللازمة تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش متجره وملحقاته.

وتنفيذا للإذن تم القبض على المتهم وبتفتيش المخزن الملحق بمتجره تم العثور على السلاح المبلغ عنه وعدد ١٠ طلقات بدون ترخيص وبمواجهة المتهمين بالتحقيقات أقرا بالتهمة المنسوبة إليهما، وأمرت النيابة بحبسهما وتقديمهما إلي المحكمة التي قضت بحكمها السابق.

كانت محكمة جنح كفر شكر قضت برئاسة المستشار محمود عبد الحفيظ، تأجيل نظر قضية اتهام "منار سامي" المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك" بخيانة الأمانة فى مبلغ 100 ألف جنيه إلى جلسة 14 ديسمير المقبل بناء على طلب الدفاع.

وعقدت المحكمة أولى جلساتها لمحاكمة الفتاة في القضية الجديدة والتي تواجه فيها اتهامات بخيانة الأمانة، في مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية مع أحد الأشخاص في 28 سبتمبر الماضي حيث جاء في بلاغ قدمه مينا ناجي، الممثل القانوني للمدعي "أحمد ك."، برقم 4209 لسنة 2020، جاء فيه أن المتهمة حررت إيصال أمانة لصالح موكله، بمبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد المحدد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتهمة خيانة الأمانة.. اليوم أولى جلسات محاكمة منار سامي فتاة التيك توك

تأجيل محاكمة منار سامى فتاة التيك توك بقضية خيانة الأمانة لـ26 أكتوبر

بعد تأجيل المحاكمة.. منار سامي ترقص برفقة حسن شاكوش على أغنيته الجديدة

اليوم.. محاكمة منار سامى بقضية خيانة الأمانة فى مبلغ 100 ألف جنيه

تأجيل نظر قضية فتاة التيك توك بتهمة خيانة الأمانة لـ14 ديسمبر

ترشيحاتنا

اتفاقية خبيثة بين حكومة الوفاق وقطر.. وهجوم حاد من الجيش الليبي

السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لـ 10آلاف حضانة غير مرخصة على مستوى الجمهورية

قطع مياه مفاجئ بالقاهرة في 13 منطقة.. اعرف السبب

مش بتسكت ليه.. شوبير ينتقد حسام عاشور بسبب الأهلي

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

مستشار الرئيس للصحة: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا خفض أضراره

AdvertisementS

بعد توقف لأكثر من شهر .. بادرة جديدة لعودة مفاوضات سد النهضة

وفاة النائب السابق "ابو حجي" عقب إعلان المؤشرات الأولية لنواب 2020 بسوهاج

شوبير يكشف مفاجأة بشأن مستقبل حسام غالى بعد رحيله عن الجونة

الرئيس السيسي يخصص مليار جنيه لـ "التضامن" لدعم طلاب "تكافل وكرامة" بالجامعات

وزير الرياضة: لا مساس بـ الزمالك أيا كان القرار بشأن مرتضى منصور

بالأسماء .. الـ كاف يفاضل بين 4 حكام لإدارة موقعة الزمالك والرجاء المغربي

أخبار الرياضة| مرتضى منصور: إلغاء مباراة الزمالك والرجاء في هذه الحالة.. صدمة لـ الأهلي.. رحيل مدرب بيراميدز

FIFA يقرر إقامة كأس العالم للأندية بـ قطر في هذا الموعد

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

السيسي يوجه بتطوير وتحديث إلكتروني شامل لهيئة التأمين الاجتماعي

داهمته أزمة قلبية فور سماع نتيجة الانتخابات.. تشييع جثمان النائب السابق أحمد أبو حجي بسوهاج

مستشار الرئيس للصحة: تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا خفض أضراره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يخت فاخر على الطراز الإسلامي يحتوى على مسجد بتصميم عربي أنيق.. شاهد

من عائلة فنية وعمها معارض للدولة.. معلومات عن ياسمين أبو النجا صاحبة الصورة الأشهر بالجونة

أسطورة فحص كورونا.. ثغرات في دقة تحليل PCR ترفع معدل الإصابات