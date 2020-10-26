السجن 5 سنوات لتاجر سلاح في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية المستشار حسن قنديل والمستشار محمود خليل بالسجن خمس سنوات لصاحب متجر ومخزن وتغريمه مبلغ ألف جنيه لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص وذخيرة بعدد ١٠ طلقات كما قضت بسجن "المسئول عن المخزن لمدة سنة بتهمة التستر على الجريمة وعدم الإبلاغ عنها.





كانت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية تلقت معلومة بقيام المتهم بحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وبإجراء التحريات اللازمة تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش متجره وملحقاته.





وتنفيذا للإذن تم القبض على المتهم وبتفتيش المخزن الملحق بمتجره تم العثور على السلاح المبلغ عنه وعدد ١٠ طلقات بدون ترخيص وبمواجهة المتهمين بالتحقيقات أقرا بالتهمة المنسوبة إليهما، وأمرت النيابة بحبسهما وتقديمهما إلي المحكمة التي قضت بحكمها السابق.





كانت محكمة جنح كفر شكر قضت برئاسة المستشار محمود عبد الحفيظ، تأجيل نظر قضية اتهام "منار سامي" المعروفة إعلاميا بفتاة التيك توك" بخيانة الأمانة فى مبلغ 100 ألف جنيه إلى جلسة 14 ديسمير المقبل بناء على طلب الدفاع.





وعقدت المحكمة أولى جلساتها لمحاكمة الفتاة في القضية الجديدة والتي تواجه فيها اتهامات بخيانة الأمانة، في مبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية مع أحد الأشخاص في 28 سبتمبر الماضي حيث جاء في بلاغ قدمه مينا ناجي، الممثل القانوني للمدعي "أحمد ك."، برقم 4209 لسنة 2020، جاء فيه أن المتهمة حررت إيصال أمانة لصالح موكله، بمبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعاملات مالية بينهما، إلا أنها امتنعت عن سداد المبلغ في الموعد المحدد.