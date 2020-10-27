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تعليم

التربية الرياضية تتربع على عرش بطولة جامعة سوهاج للسباحة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:24 م
ختام فعاليات بطولة
ختام فعاليات بطولة السباحة للطلبة
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أنغام الجنايني
شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، مساء اليوم، ختام فعاليات بطولة السباحة للطلبة والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية وذلك بمجمع حمامات السباحة باستاد سوهاج الرياضى، علي مدار يومي ٢٦ و٢٧  أكتوبر الجاري، وبمشاركة ١٠٠ طالب بمختلف الكليات .

وذكر صبري ابراهيم مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية،  أن البطولة تقام بهدف إعداد لاعبين على مستوى عالي من اللياقة البدنية للاستعداد للمشاركة مع منتخب الجامعة في البطولات الخارجية والمحلية، مضيفًا أن البطولة شملت سباقات للفردي لمسافة ٥٠ متر، و١٠٠ متر (حرة وظهر)، وسباقات التتابع للفرق المكونة من ٤ لاعبين لمسافة ٢٠٠ متر حرة. 


وأوضح نشأت عباس مدير النشاط الرياضي، أن نتائج مسابقتي الفردي لمسافة (٥٠ و١٠٠ متر ظهر) أظهرت فوز الطالب محمد حسن مختار بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول، أما في مسابقات ١٠٠ متر حرة فاز فيها بالمركز الأول الطالب مصطفي محمد حامد بكلية التربية الرياضية، وفي سباق ٥٠ متر حرة فاز أيضًا بالمركز الأول الطالب أحمد أشرف أبو شامة بكلية التربية الرياضية. 

أما مسابقات الفرق فقد فاز فيها فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الأول، والمركز الثاني كان من نصيب فريق كلية تكنولوجيا التعليم، أما المركز الثالث فحصل عليه فريق كلية الهندسة.
التربية الرياضية تتربع على عرش بطولة جامعة سوهاج للسباحة
التربية الرياضية تتربع على عرش بطولة جامعة سوهاج للسباحة
التربية الرياضية تتربع على عرش بطولة جامعة سوهاج للسباحة
التربية الرياضية تتربع على عرش بطولة جامعة سوهاج للسباحة
التربية الرياضية تتربع على عرش بطولة جامعة سوهاج للسباحة

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