صوت ملائكي .. سيلين موهبة سوهاج: ماما اكتشفت صوتي والدراسة عندي رقم 1..فيديو

طفلة ذات ملامح مصرية أصيلة لونها يبرز به تأثير الطبيعة الأثرية لمحافظات الصعيد حيث لون بشرتها الخمري، وشعرها المتوسط طولًا والأسود.

اكتشفت والدتها فيها موهبة لا ينعم بها الكثير مِن مَن يُماثلوها في العمر، فالمواهب هي هبات من الله عز وجل خص بها بعض خلقه لتميزهم عن أقرانهم من بني البشر ليبدعوا ويظهروا عظمة الخالق فتجد منهم ذو الحنجرة الذهبية في الغناء وذوي الكلمات التي تُخاطب العقول في الشعر وذو الإبداع في الرسم والتصوير، والكثير والأكثر.

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الأم اكتشفت أن طفلتها لديها صوت جميل تطرب له الأذن يرتجف له القلوب عند سماعه، يشغل الأذهان عند تذكره، حيث أن ابنة الخمسة عشر عامًا ابنة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، تملك نبرة صوت تجعلها مختلفة عن غيرها، كما أنعم الله على تميز نغمة صوتها أي بمجرد سماعك لها دون رؤيتها تعلم أنها سيلين عصام سمير.

"ماما شجعتني وعملت على تنمية موهبتي بشتى الطرق"، وهنا توضح ابنة الـ15 ربيعًا لـ"صدى البلد" أن دور الأسرة يتوقف عليه كل شئ في حياة الأبناء، فوالدتها لم تصمت عند اكتشافها موهبة طفلتها، بل عملت على تنميتها وتحفيذها في التقدم بها نحو الأفضل.

ولم تقف الفتاة عند تنمية موهبتها بالغناء فقط، بل تعلمت العزف على آلة الكامنجا كي تكون فنانة على علم بكافة جوانب فنها الراقي، وقالت: "انا كمان بعرف ارسم بس في وقت فراغير يعني لكن الغناء ده جزء من حياتي زي التعليم كده".

وأضافت:"أنا اشتركت في مسابقات كتير وكنت بحصل على المراكز الأولى بسمع لشيرين أكتر حاجة لإني بحبها جدًا".