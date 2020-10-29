أوبو تطور هاتفا جديدا بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 870

كشف المسرب التقني المعروف باسم Digital Chat Station، عبر حسابه على موقع تويتر أن شركة تصنيع هواتف أندرويد الذكية أوبو Oppo ، تطور هاتفا ذكيا جديدا سيعمل بمعالج جديد محسن يحمل اسم Snapdragon 870، بسرعة 3.2 جيجاهرتز.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تستعد شركة تصنيع المعالجات الأمريكية الشهيرة كوالكوم Qualcomm ، لإطلاق مجموعة شرائح من نوع Snapdragon 875، في شهر ديسمبر المقبل.









ومن المتوقع أن تقدم الشركة الأمريكية إصدار آخر بتكلفة أقل ولكن بنفس مستوى الآداء تقريبًا مع فقدان بعض الميزات الموجودة في معالج Snapdragon 875.





وستتمكن مجموعة الشرائح الجديدة من كوالكوم، من الوصول إلى سرعة 3.2 جيجاهرتز من وحدة المعالجة المركزية، والتي ستقدم آداءا أقوى من معالج Snapdragon 865 الحالي.





الجدير بالذكر أن شركة أوبو تخطط لإنتاج إصدارا مميزا من الهواتف القابلة للطي، حيث طلبا للحصول على براءة اختراع لتطوير أول هواتفها القابلة للطي بشاشة مطوية للداخل، على غرار التصميم المفصلي لجهاز مايكروسوفت Surface Duo، إذ وفر تصميم المفصلة هذا تجربة طي أفضل ، ويقلل من تجعد الشاشة ، ويحسن من العمر الافتراضي للهاتف.