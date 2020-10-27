AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

Zoom يتيح لمستخدمي هواتف أندرويد إجراء البث المباشر على يوتيوب

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:28 ص
Zoom يتيح لمستخدمى
Zoom يتيح لمستخدمى هواتف أندرويد البث المباشر فى يوتيوب
Advertisements
ندى على
أجرى تطبيق الفيديو الشهير Zoom  زووم، تحديثا، لمستخدميه؛ لتمكينهم من البث المباشر على يوتيوب، وذلك لكافة مستخدمى هواتف أندرويد، للتسهيل عليهم أثناء فترة تفشى كورونا، وإجراءات التباعد الاجتماعى التى من المتوقع أن تعود بشكل صارم مرة أخرى. 

وبحسب موقع 9to5Google فإن Zoom  طرح إصدار 5.4.0.434 على متجر تطبيقات جوجل Google Play ، حيث يعمل التحديث على منح مستخدمى تطبيق Zoom   عدد من المزايا منها التشفير الكامل من طرف لطرف بشكل مجانى، وهو مالم يكن موجودا، حيث أن خاصية التشفير الكاملة تتطلب اشتراكا.


كما تعد أفضل ميزة على الإطلاق في التحديث الجديد؛ هى تمكن المستخدمين من القيام البث المباشر على موقع يوتيوب، من خلال زر بسيط تمكن المستخدم من بدء بث مباشر على حساباتهم. 

وكل ما يجب فعله على المستخدمين هو التسجيل فى تطبيق Zoom  وكذلك يوتيوب على هواتفهم الأندرويد، ثم الدخول على إعدادات Zoom  ، والضغط على In-Meeting ثم التبديل إلى اجتماعات البث المباشر. 

ومؤخرا، أضاف  Zoom أفضل ميزة للخصوصية لمستخدمى التطبيق لحمايتهم من الاختراق أثناء مكالمات الفيديو وهى ميزة المصادقة الثنائية، وميزة المصادقة الثنائية أو 2FA وعند تفعيل ميزة المصادقة ثنائية لفتح التطبيق  في كل مرة سيتطلب منك الهاتف وضع رقم معين بعد  كلمة السر وبدون هذا الرقم لا يمكن فتح الملفات، وبالتالى يصعب اختراقها، لتقليل مخاطر سرقة الهوية  والاختراقات الأمنية التى تستهدف بشكل خاص مستخدمى تطبيقات مكالمات الفيديو.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمستخدمى سامسونج .. مايكروسوفت تتيح تشغيل تطبيقات الهاتف على ويندوز 10

جوجل تتيح تطبيق مكالمات الفيديو Google Duo على تليفزيونات أندرويد

لهواتف أندرويد.. أفضل تطبيق مشفر لحماية رسائلك من الاختراق

بدون إنترنت.. جوجل تعتزم إطلاق ميزة رائعة لـ Google Play

للحماية من الاختراق .. تطبيق Zoom يحصل على هذه الميزة

لعدم اختراق المكالمات.. خطوات تفعيل ميزة المصادقة الثنائية على Zoom

ترشيحاتنا

إيمي باريت تؤدي اليمين الدستورية أمام ترامب.. فيديو

تخص الأطفال.. سحب ٥ أنواع من المضادات الحيوية من السوق المصري لعدم صلاحيتهم

مياه على سطح القمر.. مفاجأة جديدة من ناسا

صحة سوهاج تتبنى علاج سيدة مصابة بمرض جلدي منعها من إنقاذ ابنها قبل سقوطه من الطابق الثالث

فولكس فاجن الألمانية تهدد عرش مبيعات تيسلا عملاق السيارات الكهربائية الأمريكية .. صور

إبراهيم سعيد: عودة شيكابالا لمستواه من أهم مكاسب الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن الألمانية تهدد عرش مبيعات تيسلا عملاق السيارات الكهربائية الأمريكية .. صور

شاهد | تحويل سيارة ميتسوبيشي لانسر إلى نقل وفولكس بيتل لمخيم .. صور

صاحبة لقب أجرأ إطلالة في مهرجان الجونة.. سعر جمبسوت هدى الإتربي