Zoom يتيح لمستخدمي هواتف أندرويد إجراء البث المباشر على يوتيوب

أجرى تطبيق الفيديو الشهير Zoom زووم، تحديثا، لمستخدميه؛ لتمكينهم من البث المباشر على يوتيوب، وذلك لكافة مستخدمى هواتف أندرويد، للتسهيل عليهم أثناء فترة تفشى كورونا، وإجراءات التباعد الاجتماعى التى من المتوقع أن تعود بشكل صارم مرة أخرى.





وبحسب موقع 9to5Google فإن Zoom طرح إصدار 5.4.0.434 على متجر تطبيقات جوجل Google Play ، حيث يعمل التحديث على منح مستخدمى تطبيق Zoom عدد من المزايا منها التشفير الكامل من طرف لطرف بشكل مجانى، وهو مالم يكن موجودا، حيث أن خاصية التشفير الكاملة تتطلب اشتراكا.









كما تعد أفضل ميزة على الإطلاق في التحديث الجديد؛ هى تمكن المستخدمين من القيام البث المباشر على موقع يوتيوب، من خلال زر بسيط تمكن المستخدم من بدء بث مباشر على حساباتهم.





وكل ما يجب فعله على المستخدمين هو التسجيل فى تطبيق Zoom وكذلك يوتيوب على هواتفهم الأندرويد، ثم الدخول على إعدادات Zoom ، والضغط على In-Meeting ثم التبديل إلى اجتماعات البث المباشر.



