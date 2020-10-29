عشان ميضحكش عليك.. اعرف السبب الرئيسي لاستهلاك البنزين

يعاني بعض ملاك السيارات، من ارتفاع معدل استهلاك الوقود عن المعتاد، كما أن هناك العديد من الأسباب التي ربما تكون الأبرز والأكثر شيوعا لذلك الأمر.





والمتهم الأول في استهلاك البنزين هو ضغط هواء الإطارات لذلك يجب توخي الحذر أثناء مراقبة ضغط الإطارات بشكل مستمر سواء كان ذلك في فصل الصيف أو خلال الفترات التي تشهد عوامل جوية متقلبة.





كما يتسبب تغير ضغط إطارات السيارة واختلافه عن بعضه البعض إلى مشكلة معدل استهلاك الوقود عن المفترض للسيارة بالإضافة إلى جانب بعض مشاكل عديدة أخرى خطيرة مثل تآكل الإطارات.





ويستطيع أصحاب السيارات معرفة الضغط المفترض، والمثالي لإطارات السيارة، وذلك من خلال دليل المساعدة او من أي مركز صيانة معتمد وموثوق فيه.





كما كشف النادي الألماني للسيارات عن دراسة تؤكد توفير نسبة هائلة من استهلاك الوقود تصل إلى 20 % ، وذلك في حالة متابعة وضبط ضغط الإطارات بشكل مستمر .





لذلك ربما يتعجب بعض أصحاب السيارات من هذه النصيحة وبساطتها ، فصدق أو لا تصدق أن الأمر يتعلق بالإطارات وليس شئ آخر.







